La importante ciudad de Buenos Aires que inaugura un nuevo shopping: tendrá más de 50 marcas y cuatro salas de cine

Las obras para llevar a cabo un proyecto denominado Paseo del Banco ya iniciaron y, tanto vecinos como turistas, se esperanzan con la construcción de un nuevo centro comercial.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Ricardo Braicovich

Un nuevo shopping en una de las ciudades más importantes de Buenos Aires, Tandil, está próximo a abrir sus puertas. Bautizado como Paseo del Banco, el centro comercial se desarrolla en un edificio histórico ubicado en pleno centro de la ciudad y apunta a convertirse en un nuevo polo comercial, gastronómico y de entretenimiento, con más de 50 locales, un patio de comidas y cuatro salas de cine de última generación.

El proyecto busca potenciar la actividad económica local y ofrecer una propuesta integral tanto para los vecinos como para los turistas que visitan la urbe serrana durante todo el año, combinando marcas nacionales e internacionales con espacios de recreación y servicios, en una apuesta que promete renovar la oferta comercial de Tandil.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Prensa

El emprendimiento se llevará adelante en el emblemático edificio que albergó al antiguo Banco Comercial, ubicado en la esquina de Pinto y Rodríguez, una zona clave de la ciudad por su intenso tránsito peatonal y vehicular.

El proyecto incorpora servicios complementarios y áreas destinadas a actividades comunitarias, con la intención de integrarse a la vida cotidiana de la ciudad y no funcionar únicamente como un centro de compras.

Cómo será el shopping moderno que abrirá en Tandil

El nuevo centro comercial contará con 51 locales comerciales, cuatro salas de cine y dos subsuelos destinados a servicios y estacionamiento, en una propuesta pensada para combinar compras, entretenimiento y comodidad.

Obras del shopping Paseo del Banco, en Tandil. Foto: Ricardo Braicovich

Además, el proyecto incluirá espacios gastronómicos y áreas comunes amplias, con un diseño moderno que busca integrarse al entorno urbano y convertirse en un punto de referencia para la ciudad.

Se estima que en dos años se pueda concluir el proyecto que comenzó a planificarse en 2010 pero que por distintos escenarios económicos no llegó a concluirse aún.