El museo Kunstsilo de Noruega, elegido entre los más bonitos del mundo. Foto: arquitecturaviva.com (Alan Williams)

En Kristiansand, una ciudad costera del sur de Noruega con poco más de 100.000 habitantes, acaba de surgir uno de los proyectos culturales más llamativos de Escandinavia. Allí, sobre el paseo marítimo, un antiguo silo industrial de 1935 fue transformado en Kunstsilo, un museo que reinterpreta el pasado industrial con una mirada contemporánea y sostenible.

Un antiguo silo de 1935 fue transformado en Kunstsilo, un museo que reinterpreta el pasado industrial de Noruega. Foto: arquitecturaviva.com (Alan Williams)

Durante años, Noruega se consolidó como un verdadero laboratorio de arquitectura: edificios integrados a fiordos y bosques, materiales naturales como la madera, el protagonismo de la luz y el paisaje, y una fuerte conciencia ambiental forman parte del ADN del diseño nórdico.

La importancia de la reutilización de una histórica estructura de Noruega

El Kunstsilo ocupa un complejo construido originalmente para almacenar grano, diseñado por los arquitectos funcionalistas Arne Korsmo y Sverre Aarsland. El conjunto estaba formado por quince cilindros de hormigón, una torre de escaleras y un edificio de almacenamiento. Lo que durante décadas fue una pieza clave de la infraestructura portuaria hoy alberga uno de los centros de arte contemporáneo más ambiciosos del norte de Europa.

La transformación implicó una inversión de cientos de millones de euros para reconvertir unos 10.300 metros cuadrados en un complejo cultural de escala regional. Además del museo, el proyecto integra una escuela de música y una incubadora creativa, todo dentro de la estructura original.

La transformación de Kunstsilo implicó una inversión de cientos de millones de euros para reconvertir unos 10.300 metros cuadrados. Foto: arquitecturaviva.com (Alan Williams)

El trabajo arquitectónico estuvo a cargo de los estudios Mestres Wåge, BAX Studio y Mendoza Partida. Su desafío fue intervenir en silos de hasta 21 metros de altura para crear el Silosalen, un espacio monumental de hormigón que recuerda tanto a una basílica romana como a una gran infraestructura portuaria.

¿Cómo está compuesto el interior del museo Kunstsilo, uno de los más bellos del mundo?

El antiguo corazón de la planta industrial se convirtió así en el eje del museo, demostrando cómo la memoria estructural de un edificio puede transformarse en un programa curatorial. La operación remite inevitablemente a la reconversión de la central eléctrica que hoy alberga la Tate Modern (Londres), donde Jacques Herzog y Pierre de Meuron transformaron la Sala de Turbinas en el corazón de uno de los museos más influyentes del mundo.

La terraza del quinto piso, con esculturas frente al mar, se convirtió en uno de los rincones más atractivos del museo. Foto: arquitecturaviva.com (Alan Williams)

Las galerías en los niveles superiores rodean el núcleo de los silos y ofrecen espacios expositivos neutros, acompañados por vistas panorámicas de la ciudad. La terraza del quinto piso, con esculturas frente al mar, se convirtió en uno de los rincones más atractivos del museo, mientras que el nivel superior alberga un espacio transparente para eventos que actúa como una verdadera linterna urbana sobre el puerto.

En Kristiansand, la intervención tiene una ambición similar, aunque con un matiz local: el edificio funciona como puente entre el mar y la ciudad, conectando su pasado industrial con un presente cultural cada vez más dinámico.

El museo Kunstsilo fue elegido entre los 7 más bonitos del mundo por Prix Versailles

El museo Kunstsilo de Noruega fue elegido como el cuarto más bonito del mundo por Prix Versailles. Foto: arquitecturaviva.com (Alan Williams)

El resultado convenció al jurado del Prix Versailles, que en 2025 incluyó al Kunstsilo entre los museos más bellos del mundo, destacando su capacidad para atraer visitantes internacionales sin perder su identidad local.

Así, Noruega vuelve a sorprender al mundo de la arquitectura. Esta vez no con un edificio icónico suspendido en el paisaje, sino con una intervención precisa sobre su patrimonio industrial: el silo sigue siendo un silo, con su verticalidad severa, sus cilindros de hormigón y la contundencia de su materialidad, pero ahora convertido en uno de los nuevos faros culturales del norte de Europa.