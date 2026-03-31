El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Generada con Gemini IA

Si estás buscando un destino distinto dentro de Argentina, la Patagonia siempre tiene un as bajo la manga. Entre montañas, bosques y pueblos con encanto, hay un lugar que sorprende por su belleza simple pero impactante. Escondido en la provincia del Chubut, existe uno de los lagos más cristalinos del país, ideal para quienes quieren escapar de las grandes ciudades y conectarse con la naturaleza sin ninguna interrupción.

Estamos hablando del Lago Epuyén, un verdadero tesoro patagónico que combina aguas transparentes, tranquilidad absoluta y actividades para todos los gustos durante todo el año.

El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Patagonia Andina

Cómo es el lago más cristalino de Argentina

El Lago Epuyén se ubica en un valle angosto con orientación oeste-este y forma parte de la cuenca del río Puelo. Tiene unas 1740 hectáreas y se accede fácilmente desde la localidad de Epuyén. Pero lo que lo hace realmente mágico es que su agua cristalina refleja el mapa de todo el año: en días tranquilos, se puede ver la nitidez de su fondo y cuando llueve, el azul del lago se potencia cada vez más.

Este lugar se encuentra rodeado de cerros bajos y bosques de coihues y cipreses, con playas naturales que mezclan arena y piedra. A diferencia de otros lagos de la región, no está dentro de un parque nacional, lo que le da un aire más relajado, menos intervenido y perfecto para desconectar.

El Lago Epuyén, en Chubut. Foto: Patagonia Andina

Otro dato que suma: sus aguas son relativamente cálidas para la zona, con temperaturas que rondan los 15 °C en verano, ideales para meterse sin pensarlo demasiado. ¡Pero hay una advertencia!: los lugareños invitan a ingresar al agua con calzado, ya que sus filosas piedras podrían llegar a lastimar los pies.

Qué hacer en el Lago Epuyén

Este destino tiene ese equilibrio perfecto entre aventura y relax, así que podés armar tu plan según el mood del viaje:

Deportes acuáticos : ideal para nadar o simplemente disfrutar del agua cristalina.

Kayak o canoa : una de las mejores formas de recorrer el lago y descubrir rincones escondidos.

Cabalgatas : para explorar el entorno desde otra perspectiva, bien patagónica.

Trekking: hay senderos naturales que te meten de lleno en el bosque y regalan vistas increíbles.

Cada actividad suma una experiencia distinta, pero todas tienen algo en común: el contacto directo con una naturaleza que todavía se mantiene auténtica.

Lago Epuyén. Foto: Instagram @manolamm

Cómo llegar a Epuyén

Llegar a Epuyén es bastante simple y, además, el viaje es parte de la experiencia porque atraviesa algunos de los paisajes más lindos de la Patagonia.

La forma más cómoda es en avión hasta San Carlos de Bariloche o Esquel. Desde Bariloche hay unos 140 kilómetros, lo que equivale a aproximadamente dos horas y media en auto, mientras que desde Esquel son cerca de 190 kilómetros, unas tres horas de viaje. En ambos casos, lo más recomendable es alquilar un auto para moverte con mayor libertad.

También se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 40, una de las más emblemáticas del país. Epuyén está muy cerca de El Bolsón, a solo unos 25 kilómetros, por lo que es común combinar ambos destinos en un mismo recorrido.

Otra alternativa es viajar en micro hasta El Bolsón o Esquel y, desde allí, tomar un transporte local o remis hasta Epuyén. El tramo final, especialmente desde El Bolsón, es corto y muy pintoresco, ideal para disfrutar del paisaje patagónico desde el primer momento.