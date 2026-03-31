Se acerca el Festival de la Milanesa en CABA con entradas gratis:

Festival milanesa en Palermo Foto: Turismo Buenos Aires

La milanesa no es solo una comida: es un símbolo de identidad argentina, un ritual familiar y una superficie infinita para la creatividad gastronómica. En este contexto, Buenos Aires volverá a rendirle homenaje con una nueva edición del Festival de la Milanesa, un evento que ya se consolidó como uno de los más convocantes del calendario foodie porteño. Con entrada libre y gratuita, la propuesta promete miles de visitantes, decenas de puestos y más de cien versiones del plato más querido por los argentinos.

La cita será en uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad, con una feria a cielo abierto ideal para disfrutar en familia, con amigos o en plan paseo gastronómico de fin de semana.

Milanesas, un manjar bien argentino Foto: Instagram @donignac

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival de la Milanesa 2026?

Según confirmaron los organizadores, el Festival de la Milanesa 2026 se llevará a cabo el viernes 3 y sábado 4 de abril, en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Av. del Libertador y Dorrego, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento contará con entrada libre y gratuita, una de las claves de su éxito, y se desarrollará al aire libre, replicando el formato que en ediciones anteriores reunió a miles de fanáticos de la gastronomía popular argentina.

Horarios confirmados para visitar el Festival de la Milanesa

El festival abrirá sus puertas ambos días desde las 12 del mediodía, extendiéndose hasta la noche.

Viernes 3 de abril: de 12 a 23 horas

Sábado 4 de abril: de 12 a 23 horas

Estos horarios amplios permiten visitarlo tanto al mediodía como en plan merienda o cena, evitando aglomeraciones y disfrutando con mayor comodidad de los más de 35 puestos y food trucks confirmados.

Qué tipos de milanesas se podrán probar: todas las variedades que se ofrecerán

Uno de los grandes atractivos del festival es la enorme diversidad de milanesas disponibles, que supera las 100 variedades. Habrá opciones clásicas, innovadoras y alternativas para todos los gustos y necesidades alimentarias.

Entre las más destacadas se encuentran:

Milanesas de nalga, peceto, bola de lomo, entraña, matambre, tapa de asado, bife de chorizo y ojo de bife

Versiones de pollo, pescado, seitán y gírgolas

Clásicas napolitanas , a la parmigiana, a la fugazzeta, tex-mex, a caballo, Maryland y Suiza

Milanesas ahumadas , de autor y de alta cocina

Opciones vegetarianas, veganas y sin TACC

También habrá diferentes tipos de rebozados (panko, pan rallado casero, masa madre) y presentaciones al plato o en sándwich, acompañadas por papas fritas, fettuccine o panes artesanales. La propuesta se completa con cervezas artesanales, vinos, coctelería y una sección dulce protagonizada, como no podía ser de otra manera, por el dulce de leche.

Las mejores milanesas de Villa Devoto Foto: Instagram @baralemandevoto

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo: transporte y accesos

El Hipódromo de Palermo cuenta con excelente conectividad y múltiples opciones de acceso:

Colectivos: líneas 10, 34, 36, 160 y 166

Subte: Línea D, estación Palermo, a unos 15 minutos a pie

Auto: accesos por Av. del Libertador, con playas de estacionamiento cercanas

La recomendación es utilizar transporte público, especialmente en horarios pico, para evitar demoras y disfrutar del evento desde el primer bocado.

Con entrada gratuita, gastronomía de primer nivel y un clásico argentino como protagonista, el Festival de la Milanesa 2026 se perfila como uno de los imperdibles del otoño porteño. Una experiencia que combina tradición, innovación y sabor, en un entorno único y al aire libre.