Turismo, libertad y desnudez: cuáles son las 5 playas nudistas más emblemáticas de todo el mundo

Algunas tienen regulación formal y zonas delimitadas, mientras que otras funcionan por consenso comunitario y tradición. Sin embargo, en todas está prohibido sacar fotos sin consentimiento. Conocélas.

Nudismo. Foto: chateau-marcel

Las playas nudistas se convirtieron en un llamativo destino para miles de turistas alrededor del mundo. En este marco, algunas tienen regulación formal y zonas delimitadas, mientras que otras funcionan por consenso comunitario y tradición.

A pesar de estas pequeñas diferencias, existe una regla en común que comparte cada una de ellas: está prohibido sacar fotos sin consentimiento, ya que la convivencia se basa en el respeto. A continuación, te dejamos las 5 playas nudistas más icónicas del mundo.

¿Cuáles son las mejores playas nudistas del mundo?

1- Cap d’Agde – Francia

Cap d’Agde, Francia. Foto: chateau-marcel

En los años 50 comenzó como un pequeño camping naturista y, con el correr de los años, se convirtió en la ciudad nudista más grande del mundo. En Cap d’Agde se puede vivir el día entero sin ropa.

Durante el verano, el complejo nudista más grande del mundo recibe más de 40.000 visitantes internacionales, atraídos por su atmósfera única de libertad total y respeto mutuo entre las personas.

2- Haulover Beach – Miami (Estados Unidos)

Haulover Beach, Miami, Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Haulover Beach está considerada como la playa nudista más emblemática de Estados Unidos, debido a que combina libertad y organización. El lugar cuenta con guardavidas, duchas y baños públicos.

Además de su energía alegre y abierta, este sitio se destaca por su ambiente diverso e inclusivo, ya que históricamente fue vinculado a la comunidad LGBTIQ+.

3- Little Beach – Maui (Hawái)

Little Beach, Maui, Hawái. Foto: wedreamoftravel

Little Beach se consolidó como un espacio tolerado para el nudismo. Rodeada de rocas volcánicas y vegetación tropical, ofrece privacidad y un entorno paradisíaco.

Si bien la desnudez está prohibida en Hawái, cada domingo se celebra la clásica drum circle, una reunión espontánea con tambores, música y baile que refleja el espíritu libre.

4- Ses Covetes – Mallorca (España)

Ses Covetes, Mallorca, España. Foto: mallorcaguru.de

Ses Covetes deslumbra por sus aguas turquesas y arena blanca. El nudismo está permitido en sectores señalizados, lo que permite elegir entre la naturista y zona textil.

Su ambiente es silencioso y tranquilo, sin grandes multitudes ni construcciones cercanas, sobre todo fuera del verano europeo.

5- Zipolite – Oaxaca (México)

Zipolite, Oaxaca, México. Foto: Expedia.

En los años 70, Zipolite era conocida como “La Playa de los Amantes Libres”. En 2016, fue reconocida oficialmente como playa nudista y cada enero celebra el Festival Nudista Internacional.

Con un espíritu bohemio, posadas frente al mar y un ambiente relajado, es magnífica para quienes buscan una experiencia auténtica y sin etiquetas.