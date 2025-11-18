Cómo funcionan los nuevos encuentros de “solos y solas” que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires y cuándo es el próximo

Bajo el nombre de “Juntada VIP”, están pensados para hombres y mujeres de entre 30 y 55 años. Cómo participar de este espacio creado para alejarse de Tinder, Bumble, OKCupid y pasar de la virtualidad a la realidad.

Pensando en una alternativa para salir de la virtualidad de las aplicaciones de citas, Javi, Vero y Max, tres amigos de la Ciudad de Buenos Aires, volvieron para atrás el reloj y se inspiraron en sus propias experiencias para crear “Juntada VIP”, una actividad para solteros de 30 a 55 años que combina cena, teatro y conexión humana en tiempos dominados por la virtualidad bajo la premisa “El amor no siempre se busca: a veces aparece cuando nos animamos a salir del guion”. La próxima cita es el jueves 11 de diciembre en un bar de San Telmo.

Ellos proponen de manera creativa que desconocidos puedan acercarse con naturalidad, como antes. Javi, el iniciador de la movida y quien considera que con el mundo virtual “estamos más lejanos humanamente que conectados, Internet es una gran maldición porque también trae individualismo y soledad”. Y relata que llevan dos años formando “grupos nuevos de amigos que quieran salir y se fue formando una comunidad muy linda. Los solteros dentro del grupo nos pidieron que organizáramos otro tipo de salidas, un solos y solas”.

Javi, Vero y Max crearon Juntada Vip para solitarios de 30 a 55 años. Foto: Juntada Vip

Y Max completa: “Está armado para que, cuando lleguen al bar de San Telmo en el que convocamos, encuentren con un ambiente cálido y amigable. La rutina incluye alguna copa de vino, algo para para picar, empezar a charlar y conocer a los otros. Después hay una serie de actividades que tienen que ver con un poco de arte, juegos con dinámicas teatrales, vinculares para conocernos mediante esos ejercicios. Hay otros momentos de relax y de música”.

Todo es grupal aunque dependerá del juego que participen más o menos personas, o de quienes se animen a participar. También se come (pizza party) y se baila.

Este encuentro de solos y solas está acotado a este rango etario “porque teníamos que enmarcar la propuesta en en algo concreto en esta primeras edición. Pero estamos enfocados a distintos ámbitos y comunidades; va a haber otras específicas para gente que tenga más de 60 años o para el universo LGTB -agrega Vero-. Me parece que volver a esta forma de contacto creativa, lúdica, divertida, donde también se pueda hacer un karaoke o vivir situaciones que nos inviten a conectarnos desde un lugar mucho más sensible y cercano es una gran oportunidad”.

Modalidad y precio de la Juntada VIP

Será una propuesta con entre tres y cuatro horas de duración, con un precio de $ 40.000 por persona que se paga al momento de reservar.

Eso incluye pizza libre toda la noche, dos tragos (o cerveza o gaseosa) a elección y todas las actividades. Se tienen en cuenta las restricciones alimentarias. El horario de ingreso es entre las 20:50 y las 21, para arrancar con puntualidad y permanecer en el Bar Zakrev (México 345, CABA) hasta la medianoche. Sabiamente mantienen cupos limitados (de 30 a 40 personas) y estarán balanceados en cantidad de hombres y mujeres.

Juntada Vip es una propuesta para solos y solas en Buenos Aires. Foto: Juntada Vip

Además hay dinámicas teatrales para romper el hielo interpretadas por los propios organizadores, que transforman el encuentro en una pequeña obra colectiva sobre el amor y las segundas oportunidades, seguidos de momentos libres para charlar sin presiones ni expectativas.

Más info en el Instagram: @juntadavip.