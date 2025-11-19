“La ciudad de las siete colinas”: una escapada ideal a 4 horas de Buenos Aires con termas, casino y buena gastronomía
A solo 360 km de Buenos Aires, Victoria, Entre Ríos, es ideal para una escapada. Combina la paz de su abadía con el relax de sus termas y el juego del casino.
Ubicada a solo 360 kilómetros de Buenos Aires, Victoria es uno de esos destinos que sorprenden con su encanto sereno, su riqueza cultural y sus postales inolvidables. Conocida como “La ciudad de las siete colinas”, este apodo no solo recuerda a capitales europeas como Roma o Lisboa, sino que también resalta la geografía ondulada y singular que la distingue dentro de la llanura entrerriana.
Victoria, en Entre Ríos se despliega entre elevaciones naturales que ofrecen vistas panorámicas del río Paraná, de sus islas y del perfil urbano. Caminar por sus calles empedradas, cruzar sus puentes históricos o simplemente sentarse a mirar el atardecer desde uno de sus miradores, se convierte en una experiencia que mezcla tranquilidad, nostalgia y belleza natural con las delicias de los productos regionales que allí se producen en gran variedad.
Uno de ellos son los quesos artesanales que se hacen en tambos familiares y pequeñas queserías. Entre los distinguidos están los frescos, sardo, pategrás y, los saborizados con hierbas y Ají molido. También, se producen dulces y mermeladas con frutas regionales como los duraznos, higos, naranjas y ciruelas; dulce de leche y miel natural de monte entrerriano.
La ciudad tiene un aire casi místico, no solo por su topografía y arquitectura colonial, sino también por la presencia de espacios religiosos como la Abadía del Niño Dios, el primer monasterio benedictino de Sudamérica. Recibe a visitantes interesados en el turismo espiritual y en retiros de silencio, con una paz difícil de encontrar en otros destinos.
También podría interesarte
Casino, termas y tradición
Pero Victoria no es solo contemplación. También ofrece propuestas para el entretenimiento, como el Casino Victoria, uno de los más grandes de la región, que atrae tanto a turistas como a jugadores de todo el país. Además, las cercanas Termas Victoria del Agua brindan una opción ideal para relajarse en familia o en pareja.
La ciudad también es famosa por su carnaval tradicional, sus fiestas patronales y una fuerte impronta cultural que se vive en sus museos, teatros y ferias artesanales.
Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y qué hacer
Desde la Ciudad de Buenos Aires, se llega a Victoria en unas cuatro horas por autopista, cruzando por Rosario y tomando el puente Rosario-Victoria, una atracción en sí misma por su diseño y las vistas al delta.
Además de recorrer la ciudad, los alrededores ofrecen alternativas de ecoturismo y avistaje de aves en las islas del Paraná. También se pueden realizar paseos náuticos y excursiones guiadas para conocer más sobre la flora, la fauna y la historia local.
Lugar por lugar, los recorridos imperdibles para hacer en Victoria
Abadía del Niño Dios
Cerro de la Matanza
Museo del Verbo Divino y Museo de la Ciudad
Puente viejo y casco histórico
Además, el bienestar y relax es un plan realizable en las termas Victoria del Agua, el parque termal con piletas cubiertas y al aire libre que ofrece masajes, sauna y zona de relax. También cuenta con spa y alojamientos boutique con opciones ideales para escapadas románticas o visitas los fines de semana de descanso. A todo ello, se suma el entretenimiento el Casino Victoria con:
Manjares del río para degustar
La gastronomía típica de Victoria está basada en los sabores locales que se disfrutan en las empanadas entrerrianas de pescado de río, hechas con boga y dorado. Por supuesto el asado dice presente a la parrilla.