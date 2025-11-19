“La ciudad de las siete colinas”: una escapada ideal a 4 horas de Buenos Aires con termas, casino y buena gastronomía

A solo 360 km de Buenos Aires, Victoria, Entre Ríos, es ideal para una escapada. Combina la paz de su abadía con el relax de sus termas y el juego del casino.

Termas de Victoria en Entre Ríos. Foto: Turismo Entre Ríos.

Ubicada a solo 360 kilómetros de Buenos Aires, Victoria es uno de esos destinos que sorprenden con su encanto sereno, su riqueza cultural y sus postales inolvidables. Conocida como “La ciudad de las siete colinas”, este apodo no solo recuerda a capitales europeas como Roma o Lisboa, sino que también resalta la geografía ondulada y singular que la distingue dentro de la llanura entrerriana.

Victoria, en Entre Ríos se despliega entre elevaciones naturales que ofrecen vistas panorámicas del río Paraná, de sus islas y del perfil urbano. Caminar por sus calles empedradas, cruzar sus puentes históricos o simplemente sentarse a mirar el atardecer desde uno de sus miradores, se convierte en una experiencia que mezcla tranquilidad, nostalgia y belleza natural con las delicias de los productos regionales que allí se producen en gran variedad.

Uno de ellos son los quesos artesanales que se hacen en tambos familiares y pequeñas queserías. Entre los distinguidos están los frescos, sardo, pategrás y, los saborizados con hierbas y Ají molido. También, se producen dulces y mermeladas con frutas regionales como los duraznos, higos, naranjas y ciruelas; dulce de leche y miel natural de monte entrerriano.

La ciudad tiene un aire casi místico, no solo por su topografía y arquitectura colonial, sino también por la presencia de espacios religiosos como la Abadía del Niño Dios, el primer monasterio benedictino de Sudamérica. Recibe a visitantes interesados en el turismo espiritual y en retiros de silencio, con una paz difícil de encontrar en otros destinos.

Costanera de Victoria, Entre Ríos Foto: Turismo Entre Ríos

Casino, termas y tradición

Pero Victoria no es solo contemplación. También ofrece propuestas para el entretenimiento, como el Casino Victoria, uno de los más grandes de la región, que atrae tanto a turistas como a jugadores de todo el país. Además, las cercanas Termas Victoria del Agua brindan una opción ideal para relajarse en familia o en pareja.

La ciudad también es famosa por su carnaval tradicional, sus fiestas patronales y una fuerte impronta cultural que se vive en sus museos, teatros y ferias artesanales.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires y qué hacer

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se llega a Victoria en unas cuatro horas por autopista, cruzando por Rosario y tomando el puente Rosario-Victoria, una atracción en sí misma por su diseño y las vistas al delta.

Además de recorrer la ciudad, los alrededores ofrecen alternativas de ecoturismo y avistaje de aves en las islas del Paraná. También se pueden realizar paseos náuticos y excursiones guiadas para conocer más sobre la flora, la fauna y la historia local.

Lugar por lugar, los recorridos imperdibles para hacer en Victoria

Estos son algunos de los espacios que se pueden visitar en la ciudad con nombre de reina que es un paraíso ondulado en medio de la llanura entrerriana.

Abadía del Niño Dios

Es un lugar de oración con visitas guiadas y venta de productos artesanales elaborados por monjes.

Cerro de la Matanza

Es uno de los puntos más altos de la ciudad, con vistas al Paraná y al puente Rosario-Victoria. Ideal para una tarde de picnic.

Museo del Verbo Divino y Museo de la Ciudad

Mezcla la historia local con la cultura y patrimonio religioso.

Puente viejo y casco histórico

Enamora con sus calles adoquinadas, su arquitectura tradicional y postales únicas.

Además, el bienestar y relax es un plan realizable en las termas Victoria del Agua, el parque termal con piletas cubiertas y al aire libre que ofrece masajes, sauna y zona de relax. También cuenta con spa y alojamientos boutique con opciones ideales para escapadas románticas o visitas los fines de semana de descanso. A todo ello, se suma el entretenimiento el Casino Victoria con:

Juegos.

Espectáculos.

Bares.

Vista al río.

Paseos náuticos y avistaje de aves por el Delta del Paraná.

Manjares del río para degustar

La gastronomía típica de Victoria está basada en los sabores locales que se disfrutan en las empanadas entrerrianas de pescado de río, hechas con boga y dorado. Por supuesto el asado dice presente a la parrilla.