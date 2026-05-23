Un pueblo con playa al río muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Turismo San Pedro

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, San Pedro se consolida como uno de los destinos más lindos para una escapada corta. El pueblo combina tranquilidad, naturaleza y propuestas turísticas que lo convierten en una opción perfecta para cortar con la rutina sin viajar grandes distancias. Con río, historia y rincones llenos de color, es un lugar que sorprende tanto a quienes lo visitan por primera vez como a los que vuelven.

Uno de sus grandes atractivos es la playa pública sobre el río Paraná, inaugurada en 2021 y ubicada a unos 20 kilómetros del centro. De acceso libre, ofrece arena clara, sombrillas de paja y una vista abierta al río que no tiene nada que envidiarle a destinos más lejanos. Reposeras, mate al sol y atardeceres sobre el agua completan un plan ideal para pasar el día sin apuro, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

San Pedro, una bonita localidad bonaerense. Foto: Turismo Entre Ríos

Pero San Pedro no es solo descanso junto al río. La ciudad también se destaca por sus escaleras temáticas, que suman arte urbano y color al paisaje. La Escalera de las Flores, con mosaicos y tonos vibrantes, es una de las postales más fotografiadas. A ella se suman la Escalera de los Pescadores, que homenajea la tradición ribereña, y la Escalera de los Colores, otro punto elegido para paseos y fotos con vista al Paraná.

El Paseo de los Túneles es otro de los recorridos que despierta curiosidad. Se trata de un circuito histórico que recupera antiguas estructuras vinculadas al pasado portuario y ferroviario de la ciudad. Hoy, estos pasajes se transformaron en un paseo urbano que combina historia y sorpresa, ideal para recorrer en familia o para quienes disfrutan de descubrir rincones poco conocidos.

Las calles de San Pedro parecen sacadas de un cuento. Foto: The Travel Voice

El centro histórico también aporta su cuota de encanto. La Peatonal del Centenario, decorada con paraguas de colores, invita a caminar entre comercios, bares y cafés. La Casona de 1830 conecta con los orígenes de la ciudad y funciona como un punto clave para conocer su historia. A todo esto se suma la costanera, uno de los paseos más lindos de la zona, con restaurantes, panaderías y cafeterías donde probar pescado fresco, productos regionales y clásicos de la pastelería bonaerense.

Cómo llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires

Llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires es simple y rápido, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada de fin de semana. La forma más directa es tomar la Autopista Panamericana, en dirección al norte del Gran Buenos Aires.

Una vez en la Panamericana, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 9 rumbo a San Nicolás. Se trata de un trayecto cómodo y bien señalizado, que permite avanzar de manera fluida durante gran parte del viaje.

A la altura del kilómetro 170, hay que tomar la salida indicada hacia San Pedro. Desde ese punto, el acceso a la ciudad está claramente marcado y en pocos minutos se llega al casco urbano.

En condiciones normales de tránsito, el viaje dura aproximadamente dos horas, aunque el tiempo puede variar según el día y el horario, especialmente los fines de semana largos o en horarios pico.