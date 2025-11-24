Viaje rápido tras el fin de semana largo: cómo evitar la Ruta 2 y el tránsito para volver de Mar del Plata

Algunos caminos alternativos pueden significar ahorro de tiempo y dinero al volver no solo de la “Feliz”, sino también de otras localidades como Villa Gesell, Pinamar o San Bernardo.

La Ruta 2, un clásico para ir a Mar del Plata. Foto: NA

Teniendo en cuenta que muchos turistas aprovechan el fin de semana largo para viajar a la Costa Atlántica, el regreso se convierte en una experiencia agotadora: el tránsito extiende las horas de viaje de vuelta a casa y el estrés regresa rápidamente tras unos días de descanso. Sin embargo, hay una forma de evitar esta práctica que tanta gente sufre.

Como sucede cada temporada, Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos, gracias a sus playas y a su amplia oferta de actividades. La mayoría de quienes se trasladan en auto para llegar a La Feliz opta por la Ruta 2, una elección que en numerosos casos termina agravando las demoras por la congestión vehicular.

Cómo evitar el caos de tránsito de la Ruta 2. Foto: NA

A esto se suma que la autovía cuenta con varios peajes que, en un contexto de subas constantes en el precio de los combustibles, encarecen aún más el costo total del viaje.

Cómo volver de Mar del Plata sin usar la Ruta 2

La Autovía 2 es la más directa y segura para llegar o volver de Mar del Plata desde Buenos Aires. Son 415 kilómetros, por lo que es la más elegida.

Una opción para evitar el caos de tránsito y ahorrarse algunos pesos de peajes para quienes se dirigen o vuelven desde Mar del Plata es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11, con un recorrido de 486 kilómetros.

Otro camino más solitario y económico es tomar la Ruta 29 y luego la 226, con una extensión de 477 kilómetros.

Cómo evitar la Ruta 2. Foto: NA

Cómo volver de San Bernardo, Pinamar o Villa Gesell sin usar la Ruta 2

Al igual que ocurre para ir y venir de la “Feliz”, la Ruta 2 hasta Dolores y luego la 63 y la 11 resulta el camino más directo para llegar o volver desde las localidades de la Costa. Para ir o venir desde Pinamar y Villa Gesell, hay que sumar la 56.

Una opción para evitar el caos de tránsito y ahorrarse algunos pesos de peajes para quienes se dirigen hacia dichas localidades es la Ruta 36 hasta su empalme con la 11.

También se puede optar por la Ruta 3, la 41, para empalmar con la 63, y luego sí agarrar la 11.

Desde Pinamar y Villa Gesell, si lo que se quiere es evitar la ruta 11 se deberá optar por una salida por ruta 74 hasta Ayacucho y, de allí, otra vez el empalme con la 29. Una advertencia: con esta opción se viaja 115 kilómetros más.