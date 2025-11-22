Vacaciones sin gastar de más: cuál es la opción más barata para viajar a Mar del Plata, ¿tren, micro o avión?

En un contexto donde el costo del transporte sigue en aumento, comparar precios se volvió clave para planificar las vacaciones sin gastar de más. A continuación, los costos actuales para viajar a La Feliz según el medio de transporte.

La historia de los sobrenombres de La Feliz Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

A medida que se acerca el verano 2026, Mar del Plata vuelve a perfilarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Con los precios del transporte en alza, comparar las distintas alternativas se convirtió en un paso obligado para organizar las vacaciones sin exceder el presupuesto. ¿Qué conviene más: viajar en avión, en micro o en tren?

Verano 2026: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata en avión

El avión es, sin dudas, la forma más rápida y confortable de llegar: en una hora se une Buenos Aires con “La Feliz”. Pero esa comodidad se paga. Para la segunda quincena de enero, los pasajes solo ida arrancan en $186.000 por persona, según las principales plataformas de viaje. Se trata de tarifas básicas, sin valijas ni extras.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata en avión.

En plena temporada alta, la demanda empuja aún más los valores, por lo que suele ser la opción menos accesible para familias o grupos grandes, pese a la rapidez del traslado.

Viajar en micro a Mar del Plata: opciones para todos los bolsillos

El micro sigue siendo uno de los transportes más elegidos, gracias a la variedad de servicios y horarios disponibles. Para enero, los precios solo ida se ubican en estos rangos:

$43.700 para servicios semicama.

$54.800 en empresas reconocidas del sector.

Hasta $80.000 para quienes buscan mayor comodidad en categoría cama o ejecutivo.

Uno de los beneficios que brinda el Certificado Único de Discapacidad es la opción de sacar pasajes de larga distancia para poder visitar diversos puntos turísticos del país gratis. Foto: Presente Noticias

El viaje dura entre 5 y 6 horas y representa un equilibrio entre precio y confort, sobre todo cuando los boletos de tren ya no están disponibles, algo muy habitual en verano.

Tren a Mar del Plata: la alternativa más económica para enero

El tren vuelve a ser el medio más barato para viajar a la costa. Los servicios de Trenes Argentinos salen desde Plaza Constitución y llegan a la estación ferroautomotora marplatense con dos tipos de tarifa:

Primera: $34.200

Pullman: $40.500

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

La duración promedio del trayecto es de 5 horas y 45 minutos, dependiendo del servicio. Con estos valores, el tren se posiciona como la opción más accesible del mercado, con precios hasta tres veces más bajos que los del avión y considerablemente menores que los del micro. Por este motivo, cada tanda de pasajes se agota rápidamente.

Horarios del tren en temporada

Buenos Aires - Mar del Plata

Lunes a viernes: 6:04, 11:21 y 17:08

Sábados: 6:12, 11:33 y 17:13

Mar del Plata - Buenos Aires