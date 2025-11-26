El pueblito de La Rioja que la ONU destacó entre los mejores del mundo: tradiciones vivas, nieve todo el año y arquitectura única

En esta cuarta edición de los Best Tourism Villages, el foco vuelve a ponerse en esos lugares que mantienen vivas sus tradiciones sin dejar de impulsar un turismo responsable y de calidad.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @ayto_ezcaray

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) dio a conocer su listado anual de los mejores pueblos turísticos del mundo 2025, una selección que celebra a aquellos destinos que cuidan su entorno, protegen su identidad cultural y apuestan por un desarrollo rural sostenible.

La competencia fue especialmente alta: 52 pueblos de distintos continentes lograron entrar en el ranking final entre más de 270 postulaciones enviadas por más de 60 países. A su vez, otros 20 municipios fueron elegidos para el Programa Upgrade, una iniciativa que acompaña a destinos rurales en su proceso de modernización y mejora continua.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @scogeid

En este contexto, España volvió a destacarse entre las grandes potencias del turismo interior con dos nuevas localidades reconocidas. Aunque esta vez fueron menos que en años anteriores, el país confirma la fuerza de su oferta rural. Y una de las sorpresas llega desde La Rioja, donde Ezcaray se posiciona como uno de los lugares más encantadores del norte español.

Un pueblo con historia, paisaje y tradición

Ezcaray, junto con Agaete, se consolida como uno de los destinos más valiosos del turismo nacional. Su patrimonio cultural y su ubicación privilegiada entre montañas convierten a esta villa riojana en un lugar perfecto para desconectar. Sus calles conservan la esencia de la arquitectura tradicional de la región: casas de piedra, balcones de madera y colores que se mimetizan con el entorno natural.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @ayto_ezcaray

Uno de los edificios más emblemáticos es la iglesia de Santa María la Mayor, construida entre los siglos XIV y XVI y declarada Bien de Interés Cultural. Su torre domina el perfil del pueblo y resguarda en su interior un impresionante retablo barroco que es orgullo local.

A pocos pasos, la Plaza del Quiosco funciona como centro social: bares, terrazas y restaurantes conviven con vistas espectaculares al paisaje montañoso que rodea la zona.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @scogeid

Otro punto clave en la identidad del pueblo es la histórica Fábrica de Mantas, una empresa familiar que ha marcado la vida económica y cultural de Ezcaray durante generaciones.

Las visitas guiadas permiten conocer el proceso artesanal con el que se elaboran las famosas mantas y textiles de lana que llevaron el nombre de la localidad a todo el país.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @dyanah.lef

Deporte, senderismo y nieve durante todo el año

En invierno, Ezcaray se convierte en referencia para los fanáticos del esquí. La cercana estación de Valdezcaray ofrece pistas para todos los niveles, escuela, alquiler de equipos y servicios para familias, convirtiéndose en uno de los planes favoritos cuando llega la nieve. Sus panorámicas desde las cotas altas y el ambiente de montaña hacen que el destino sea atractivo incluso fuera de temporada.

Pero la naturaleza de Ezcaray no se limita a la nieve. Sus rutas de senderismo son un clásico. La Ruta de los Molinos, que acompaña el cauce del río Oja, invita a caminar entre praderas y bosques observando antiguos molinos hidráulicos. Quienes buscan un desafío mayor pueden animarse a subir al Pico San Lorenzo, que con 2.271 metros es la cumbre más alta de La Rioja.

Ezcaray, La Rioja, España. Foto: Instagram @ayto_ezcaray

Otra propuesta muy valorada es la Senda de la Herradura, un recorrido circular que une pequeñas aldeas como Zaldierna y Azárrulla, entre hayedos y robledales. La variedad de caminos y paisajes convierte a Ezcaray en un destino perfecto para amantes de la naturaleza en cualquier época del año.