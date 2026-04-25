Mendoza en otoño. Foto: Plataforma 10.

Durante el otoño crece el interés por escapadas nacionales que combinen naturaleza, gastronomía y descanso. En este contexto, Mendoza se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos por su amplia oferta de actividades aún en temporada media.

De acuerdo con datos de Plataforma10, Mendoza es uno de los destinos más elegidos durante todo el año. En otoño, el clima agradable y la posibilidad de evitar la temporada alta impulsan el turismo.

Tres razones para viajar a Mendoza en otoño

1- Enoturismo sin prisas

El otoño coincide con la temporada de vendimia tardía y propuestas enoturísticas más relajadas. Hay más de 230 bodegas abiertas que ofrecen degustaciones y recorridos en un contexto menos masivo, ideal para disfrutar con mayor calma. Regiones como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú ofrecen circuitos imperdibles para descubrir la esencia del vino mendocino.

Mendoza en otoño. Foto: Plataforma 10.

2- Clima templado para recorrer cómodamente

Con días agradables y noches frescas, el otoño permite realizar actividades al aire libre, recorrer la ciudad y visitar la montaña sin las temperaturas intensas del verano o el invierno. La combinación de naturaleza, gastronomía y cultura se encuentra en esplendor: hay múltiples propuestas de montaña y río pero también Mendoza cuenta con una gran agenda cultural que incluye música, teatro y museos en distintos espacios de la provincia.

3- Menos turistas

Al tratarse de temporada media, hay menor afluencia turística, lo que mejora la experiencia de viaje si se busca disfrutar a paso tranquilo, sin hacer filas ni incurrir en esperas para hacer actividades de aventura o comer en locales gastronómicos de renombre. Hay mayor lugar para la espontaneidad en el viaje.

Mendoza en otoño. Foto: Plataforma 10.

“En otoño vemos un crecimiento en las escapadas cortas hacia destinos como Mendoza, impulsadas por el clima y la posibilidad de viajar de forma más tranquila. Es una época cada vez más elegida por quienes priorizan experiencias y flexibilidad”, señala Tomás Barreiro, Head of marketing de Plataforma10.

Cómo llegar a Mendoza

En este escenario, el micro se posiciona como una alternativa práctica para quienes buscan organizar su viaje de manera simple, sin necesidad de usar el auto y con acceso directo a múltiples ciudades dentro de la provincia.

Mendoza en otoño. Foto: Plataforma 10.

“Más allá del destino, viajar en otoño también implica una experiencia distinta en el recorrido. Los accesos en las terminales son más tranquilos y los paisajes cambian de color haciendo que el trayecto se vuelva parte del viaje desde el momento cero” concluye Tomás.