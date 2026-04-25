Otoño en Argentina: la provincia que deslumbra en esta época y se vuelve una joya del turismo nacional
Con paisajes teñidos de tonos rojizos y dorados, esta provincia se transforma durante el otoño en un destino ideal para escapadas. Naturaleza, tranquilidad y postales únicas la convierten en uno de los lugares más atractivos para recorrer en esta temporada.
Durante el otoño crece el interés por escapadas nacionales que combinen naturaleza, gastronomía y descanso. En este contexto, Mendoza se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos por su amplia oferta de actividades aún en temporada media.
De acuerdo con datos de Plataforma10, Mendoza es uno de los destinos más elegidos durante todo el año. En otoño, el clima agradable y la posibilidad de evitar la temporada alta impulsan el turismo.
Tres razones para viajar a Mendoza en otoño
1- Enoturismo sin prisas
El otoño coincide con la temporada de vendimia tardía y propuestas enoturísticas más relajadas. Hay más de 230 bodegas abiertas que ofrecen degustaciones y recorridos en un contexto menos masivo, ideal para disfrutar con mayor calma. Regiones como el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú ofrecen circuitos imperdibles para descubrir la esencia del vino mendocino.
2- Clima templado para recorrer cómodamente
Con días agradables y noches frescas, el otoño permite realizar actividades al aire libre, recorrer la ciudad y visitar la montaña sin las temperaturas intensas del verano o el invierno. La combinación de naturaleza, gastronomía y cultura se encuentra en esplendor: hay múltiples propuestas de montaña y río pero también Mendoza cuenta con una gran agenda cultural que incluye música, teatro y museos en distintos espacios de la provincia.
3- Menos turistas
Al tratarse de temporada media, hay menor afluencia turística, lo que mejora la experiencia de viaje si se busca disfrutar a paso tranquilo, sin hacer filas ni incurrir en esperas para hacer actividades de aventura o comer en locales gastronómicos de renombre. Hay mayor lugar para la espontaneidad en el viaje.
“En otoño vemos un crecimiento en las escapadas cortas hacia destinos como Mendoza, impulsadas por el clima y la posibilidad de viajar de forma más tranquila. Es una época cada vez más elegida por quienes priorizan experiencias y flexibilidad”, señala Tomás Barreiro, Head of marketing de Plataforma10.
Cómo llegar a Mendoza
En este escenario, el micro se posiciona como una alternativa práctica para quienes buscan organizar su viaje de manera simple, sin necesidad de usar el auto y con acceso directo a múltiples ciudades dentro de la provincia.
“Más allá del destino, viajar en otoño también implica una experiencia distinta en el recorrido. Los accesos en las terminales son más tranquilos y los paisajes cambian de color haciendo que el trayecto se vuelva parte del viaje desde el momento cero” concluye Tomás.
- Desde Buenos Aires: Pasajes desde $85.000. Duración del recorrido estimada: 16 hs.
- Desde San Luis: Pasajes desde $18.000. Duración del recorrido estimada: 3 hs.
- Desde Córdoba: Pasajes desde $47.000. Duración del recorrido estimada: 9 hs.
- Desde La Rioja: Pasajes desde $67.500. Duración del recorrido estimada: 8 hs.