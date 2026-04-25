Biasatti presenta el Pastificio Centrale. Foto: Instagram @biasattiok

Biasatti presenta Pastificio Centrale, un nuevo local ubicado en Colegiales que reúne en un solo lugar la producción y venta de sus pastas artesanales premium. El espacio también suma café de especialidad y una propuesta de pastelería de alta calidad, pensada tanto para consumir en el salón como para llevar.

Detrás del proyecto están los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, quienes apostaron por elevar cada detalle del proceso: desde la selección de materias primas hasta la incorporación de equipamiento de última generación traído de Europa. Entre ellos se destacan hornos Rational, batidoras Ambro, cafeteras italianas y molinillos alemanes, que garantizan precisión y calidad en cada preparación.

Biasatti presenta el Pastificio Centrale. Foto: Instagram @biasattiok

En el mostrador principal se luce una amplia variedad de pastas caseras listas para llevar: ravioles de cordero braseado o de osobuco y espinaca, sorrentinos de jamón natural con quesos, canelones de ricota y castañas de cajú, además de pappardelle, fusilli y spaghetti. La oferta se completa con distintas salsas y clásicos italianos como tiramisú, cannoli y panna cotta.

Café de especialidad, pastelería y sabores italianos

Una de las grandes novedades del lugar es su barra de café de especialidad, elaborada con granos de la firma Puerto Blest, provenientes de Guatemala, con notas de durazno y almendras. En la carta hay opciones como ristretto, espresso, latte, iced coffee, affogato y más, acompañadas por biscotti y otras delicias.

Biasatti presenta el Pastificio Centrale. Foto: Instagram @biasattiok

Además, también cuentan con creaciones de pastelería para cualquier momento del día: cookies red velvet, chocolate vegano, cannoli sicilianos, croissants, medialunas rellenas, alfajores de pistacho y brownies. También se destacan las sfogliatellas y el tiramisú preparado en el momento.

A esto se suman sándwiches de focaccia artesanal con combinaciones gourmet —como prosciutto, mortadela con pistacho o berenjenas asadas con burrata— y una línea de gelato italiano de elaboración propia, realizado con maquinaria importada, en sabores como pistacho, chocolate con avellanas caramelizadas o crema americana.

Biasatti presenta el Pastificio Centrale. Foto: Instagram @biasattiok

El espacio combina una estética moderna y minimalista, con tonos blancos y negros y grandes ventanales que permiten ver en vivo la elaboración de las pastas. Además, cuenta con góndolas de productos italianos e ingredientes seleccionados: harinas, aceites de oliva, conservas, quesos y vinos de bodegas boutique nacionales, completando una experiencia gastronómica integral.

Biasatti presenta el Pastificio Centrale. Foto: Instagram @biasattiok

Cuándo abre y dónde queda Pastificio Centrale en Colegiales

Abierto de martes a sábado de 10.30 a 20 y los domingos de 10.30 a 14, el Pastificio Centrale invita a descubrir los sabores más representativos de la gastronomía italiana, con el sello de autor de Biasatti. Mantiene su concepto de atención personalizada, calidad premium y precios accesibles.