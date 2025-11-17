Para visitar el fin de semana largo: los dos pueblitos argentinos que la ONU eligió entre los mejores del mundo
Sin lugar a dudas, la República Argentina es cuna de sitios tan maravillosos como atractivos para visitar en una escapada durante un fin de semana largo. Dos de ellos fueron elegidos entre los mejores del mundo por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo.
La organización realizó un ranking de los 52 mejores pueblos turísticos del mundo y Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, formaron parte del prestigioso listado.
Maimará tiene poco más de 5 mil habitantes y su figura dominante es la Paleta del Pintor, una formación montañosa reconocible por sus tonos rojizos, ocres y verdes que cambian según la luz del día. Sus fiestas patronales, el carnaval y los mercados estructuran la vida social y económica, mientras que en cada rincón se percibe la convivencia entre el respeto por la tierra y tradiciones heredadas: la producción de alimentos regionales, la artesanía y las músicas y danzas típicas animan la temporada festiva.
Por su parte, Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino de poco más de mil habitantes ubicado en pleno corazón del gran humedal Esteros del Iberá, destaca por ser la puerta principal de acceso a uno de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica y uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. Su tranquilidad rural convive con la presencia constante de fauna autóctona y con la actividad de viajeros que llegan atraídos por la naturaleza, los safaris fotográficos y la experiencia única de adentrarse en los esteros.
El listado completo de los 52 mejores pueblos turísticos del mundo
- Agaete, España
- Akyaka, Turquía
- Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala
- Anıtlı, Turquía
- Antônio Prado, Brasil
- Arquà Petrarca, Italia
- Asolo, Italia
- Asuka, Japón
- Barbaros, Turquía
- Bellano, Italia
- Bled, Eslovenia
- Carlos Pellegrini, Argentina
- Chamarel, Mauricio
- Digang, China
- Dongluo, China
- Ezcaray, España
- Flößerstadt Schiltach, Alemania
- Grand River South East, Mauricio
- Hosszúhetény, Hungría
- Huanggang, China
- Jikayi, China
- Kale Üçağız, Turquía
- Kandelous, Irán
- Kaštelir Labinci, Croacia
- Khinalig, Azerbaiyán
- Kolochava, Ucrania
- Koyasan, Japón
- Krupa na Vrbasu, Bosnia Herzegovina
- Loriga, Portugal
- Lô Lô Chải, Vietnam
- Maimará, Argentina
- Mercado Gemeinde Bad Hindelang, Alemania
- Masfout, Emiratos Árabes Unidos
- Mértola, Portugal
- Mórahalom, Hungría
- Pueblo de Muju, República de Corea
- Murillo, Colombia
- Neot Semadar, Israel
- Norte de Azraq, Jordania
- Pacto, Ecuador
- Pemuteran, Indonesia
- Plateliai, Lituania
- Pont-Croix, Francia
- Aldea turística comunitaria de Quynh Son, Vietnam
- Shafiabad, Irán
- Shodoshima, Japón
- Soheili, Irán
- Synevyrska Polyana, Ucrania
- Tonosho, Japón
- Valendas, Suiza
- Vila Nogueira de Azeitão, Portugal
- Yangsuri, República de Corea