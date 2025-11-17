Para visitar el fin de semana largo: los dos pueblitos argentinos que la ONU eligió entre los mejores del mundo

La Organización de las Naciones Unidas para el Turismo reconoció a estos rincones del país luego de un proceso de selección en el que participaron más de 270 candidatos.

Uno de los pueblos argentinos reconocido por la ONU. Foto: Argentina.gob.ar

Sin lugar a dudas, la República Argentina es cuna de sitios tan maravillosos como atractivos para visitar en una escapada durante un fin de semana largo. Dos de ellos fueron elegidos entre los mejores del mundo por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo.

La organización realizó un ranking de los 52 mejores pueblos turísticos del mundo y Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, formaron parte del prestigioso listado.

Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes. Foto: Argentina.gob.ar

Maimará tiene poco más de 5 mil habitantes y su figura dominante es la Paleta del Pintor, una formación montañosa reconocible por sus tonos rojizos, ocres y verdes que cambian según la luz del día. Sus fiestas patronales, el carnaval y los mercados estructuran la vida social y económica, mientras que en cada rincón se percibe la convivencia entre el respeto por la tierra y tradiciones heredadas: la producción de alimentos regionales, la artesanía y las músicas y danzas típicas animan la temporada festiva.

Por su parte, Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino de poco más de mil habitantes ubicado en pleno corazón del gran humedal Esteros del Iberá, destaca por ser la puerta principal de acceso a uno de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica y uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. Su tranquilidad rural convive con la presencia constante de fauna autóctona y con la actividad de viajeros que llegan atraídos por la naturaleza, los safaris fotográficos y la experiencia única de adentrarse en los esteros.

El listado completo de los 52 mejores pueblos turísticos del mundo

Agaete, España

Akyaka, Turquía

Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala

Anıtlı, Turquía

Antônio Prado, Brasil

Arquà Petrarca, Italia

Asolo, Italia

Asuka, Japón

Barbaros, Turquía

Bellano, Italia

Bled, Eslovenia

Carlos Pellegrini, Argentina

Diversas actividades pueden realizarse en Colonia Carlos Pellegrini. Foto: Argentina.gob.ar

Chamarel, Mauricio

Digang, China

Dongluo, China

Ezcaray, España

Flößerstadt Schiltach, Alemania

Grand River South East, Mauricio

Hosszúhetény, Hungría

Huanggang, China

Jikayi, China

Kale Üçağız, Turquía

Kandelous, Irán

Kaštelir Labinci, Croacia

Khinalig, Azerbaiyán

Kolochava, Ucrania

Koyasan, Japón

Krupa na Vrbasu, Bosnia Herzegovina

Loriga, Portugal

Lô Lô Chải, Vietnam

Maimará, Argentina

Pueblo de Maimará, en Jujuy. Foto: Wikipedia.