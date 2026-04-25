Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando el frío empieza a sentirse en la provincia de Buenos Aires, los pueblos del interior encuentran en la gastronomía una forma de encuentro, memoria y celebración. En ese espíritu, la localidad bonaerense de Cazón se prepara para vivir un evento que promete convertirse en un nuevo clásico del calendario turístico: la Primera Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente, una propuesta que combina sabores tradicionales, identidad local y una fuerte impronta comunitaria.

La fiesta se realizará el viernes 2 y sábado 3 de mayo, en el marco del fin de semana largo, y tendrá lugar en el predio del Ferrocarril de Cazón, con entrada libre y gratuita. La elección de la fecha no es casual: mayo invita al abrigo, a las comidas calientes y al disfrute pausado, ese que en los pueblos todavía se vive sin apuro.

Un evento que nace del corazón del pueblo

Cazón, conocido como “el pueblo de los mil árboles”, es una localidad del partido de Saladillo que supo construir su identidad a partir de la naturaleza, la vida rural y el trabajo conjunto. En ese contexto, la fiesta no surge como una propuesta comercial, sino como una manera de poner en valor tradiciones profundamente arraigadas en la cultura argentina.

La torta frita, asociada al mate, al invierno y a los encuentros familiares, se convierte en la gran protagonista del evento, acompañada por tazas humeantes de chocolate caliente. La celebración no solo invita a probar, sino también a compartir.

Concurso, música y propuestas para toda la familia

Uno de los momentos más esperados de la fiesta será el concurso para elegir la mejor torta frita de la región, que se llevará a cabo el sábado 3 de mayo. Vecinos y participantes cocinarán en vivo, ante un jurado, en una competencia que pone en juego recetas, destrezas y secretos heredados de generación en generación.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Además, durante ambos días habrá:

Música en vivo con artistas locales y regionales

Feria de artesanos y emprendedores

Patio gastronómico con propuestas típicas

Actividades recreativas pensadas para toda la familia

La fiesta busca convertirse en un punto de encuentro, donde el visitante no se sienta turista, sino invitado.

Cuándo se hace la fiesta de la torta frita en Cazón

Fechas: viernes 2 y sábado 3 de mayo

Lugar: predio del Ferrocarril – Cazón

Entrada: libre y gratuita

La programación se extiende durante ambas jornadas y está pensada para disfrutar sin horarios estrictos, respetando el ritmo tranquilo del pueblo.

Cómo llegar a Cazón

Cazón se encuentra a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Saladillo. Llegar es sencillo y el camino forma parte de la experiencia.

En auto desde CABA

Tomar la Ruta Nacional 205

Continuar hasta la altura del kilómetro 170

Seguir las indicaciones hasta Cazón

Los accesos están totalmente pavimentados, lo que facilita el ingreso directo al pueblo y al predio donde se desarrolla la fiesta.

Una excusa perfecta para una escapada rural

La fiesta se suma a una serie de celebraciones que posicionan a Cazón como un destino ideal para escapadas cortas. El entorno natural, la cercanía con Saladillo y espacios como el Vivero Municipal Eduardo Holmberg, un bosque de más de 200 hectáreas, completan una propuesta que combina gastronomía, naturaleza y descanso.

Cazón, en la localidad de Saladillo. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Cuando lo simple se vuelve celebración

La Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente no es solo un evento gastronómico. Es una invitación a recuperar rituales, compartir tiempo y redescubrir el valor de lo simple. En Cazón, el invierno se celebra así: con masa caliente, chocolate humeante y una comunidad que abre sus puertas al visitante.