Dónde comer las mejores ribs Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las ribs dejaron de ser un secreto importado para convertirse en uno de los platos más buscados de la gastronomía porteña. Cocidas lentamente, ahumadas durante horas y bañadas en salsas intensas, estas costillas de cerdo estilo americano ganaron protagonismo en restaurantes que elevaron el culto al fuego lento a otro nivel.

En Buenos Aires, el fenómeno crece con fuerza: smokehouses, bares texanos y locales especializados compiten por lograr el punto justo entre carne tierna, humo equilibrado y una barbacoa profunda. Acá, una guía actualizada para saber dónde probar las mejores ribs, cuánto cuestan y por qué valen la pena.

Por qué las ribs se volvieron un clásico moderno

El secreto está en el proceso. A diferencia del asado tradicional, las ribs se cocinan a baja temperatura durante 8 a 12 horas, lo que permite que la carne se despegue del hueso sin perder jugosidad. El ahumado con maderas nobles como quebracho o espinillo aporta aroma, mientras las salsas BBQ equilibran dulce, ácido y picante.

El resultado es una experiencia que se come con las manos y apela tanto a gourmets como a fanáticos del comfort food.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Los mejores lugares para comer ribs en Buenos Aires

Rock & Ribs Smokehouse – Palermo

Av. del Libertador 3883 (Arco 12)

Precio: $45.500 (Classic Ribs o Baby Back Ribs)

Considerado el primer smokehouse argentino, se destaca por su imponente ahumador y una carta inspirada en el sur de Estados Unidos. Las ribs llegan con coleslaw y papas fritas, con carne que literalmente se despega del hueso. Ideal para compartir y para quienes buscan una experiencia auténtica.

Ribs al Río – Costanera Norte

Av. del Libertador 3883 – Patio Costanera

Precio promedio: $38.000 a $42.000

Con vista al Río de la Plata, este local combina paisaje y cocina texana. Las ribs se ahúman durante horas y se sirven sobre bandejas, al mejor estilo “smoke house”. Es uno de los favoritos para fines de semana y planes al aire libre.

Kansas Grill – Varias sucursales

Palermo, Belgrano, Martínez, Pilar

Precio: desde $40.000 (para compartir)

Aunque es más conocido por sus burgers y parrilla americana, sus ribs de cerdo con BBQ siguen siendo un clásico. Porciones generosas, salsa equilibrada y una opción confiable para quienes buscan sabor sin sorpresas.

Nuestro Secreto – Recoleta

Hotel Four Seasons, Posadas 1086

Precio estimado: $55.000 a $60.000

Una versión más sofisticada del ahumado. Sus ribs se cocinan lentamente y se presentan con guarniciones cuidadas. Ideal para una salida especial donde el sabor intenso se combina con ambientación premium.

Hierro Parrilla – San Telmo y Palermo

Humberto Primo 641 / Blvd. Cerviño

Precio: desde $42.000

Una parrilla moderna que incorporó ribs a su carta sin perder identidad argentina. Buen balance entre ahumado y grill, con cocciones precisas y porciones contundentes.

Dónde comer ribs Foto: Canal26.com

Qué tener en cuenta antes de ir