Las termas que combinan spa, naturaleza y relax total. Foto: Termas Villa Elisa

Pese a que el tiempo no acompaña y la temporada de vacaciones llegó a su fin, las termas vuelven a posicionarse como una de las opciones favoritas para programar un viaje en pareja, en familia o incluso en soledad de cara al fin de semana largo que se viene por el viernes 1° de mayo (Día del Trabajador). En ese contexto, las Termas Villa Elisa reúnen requisitos indispensables como naturaleza, bienestar y paisajes imponentes, convirtiéndolas en un destino ideal para visitar durante una escapada.

Ubicadas en Entre Ríos, a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este complejo con más de 25 años de historia combina aguas termales, piletas y una amplia variedad de comodidades con un entorno natural que invita a desconectar por completo.

Nacidas en 1999, las Termas Villa Elisa poseen 41 hectáreas, en donde se alojan 10 piscinas de diferentes usos y temperaturas, ofreciendo además gran variedad de servicios: alojamiento, gastronomía, spa, deportes, actividades recreativas, amplios espacios verdes con sombra natural, un lago artificial de 4 hectáreas y muchos proyectos por delante, convirtiéndose en uno de los complejos termales de mayor calidad a nivel nacional.

Cuánto cuesta el ingreso a las Termas Villa Elisa: precios y promociones de las entradas

Desde el 1° de abril, las entradas tienen los siguientes valores:

General (a partir de los 13 años): $23000

Jubilados (deben presentar comprobante): $17300

Locales (aplica a residentes en cualquier ciudad del Departamento Colón, Departamento San Salvador y localidad de Primero de Mayo): $11500

Menores entre 3 y 12 años: $11500

Menores entre 0 y 2 años: Sin cargo

Vehículos: $4800

Las personas con discapacidad ingresan gratis. Cabe señalar que deberán gestionar su cupo de forma online, con una anticipación de máximo 30 días y con un mínimo de 24 horas. Si el certificado indica que la persona necesita un acompañante, deberá informarlo al momento de gestionar el cupo.

Además, el día de visita en la oficina de acceso al Complejo Termal se corroborará el cupo solicitado, la autenticidad y vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las termas que combinan spa, naturaleza y relax total. Foto: Termas Villa Elisa

Promociones

El complejo posee además distintas ofertas y promociones para sus visitantes. Por ejemplo, 15% de reintegro (tope de $8000) y 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación; 6 cuotas sin interés con Bancos Entre Ríos y Santa Fe o 3 cuotas sin interés en alojamiento con BBVA y OpenPay.

Para conocer precios de alojamientos (Bungalows, EcoMódulos y Camping) o más promociones, se puede consultar la web oficial del complejo haciendo clic acá.

Qué hacer en las Termas Villa Elisa

Quienes visiten el complejo en cualquier época del año se encontrarán con una amplia variedad de piscinas de diferentes usos y temperaturas. El primer sector cuenta con piletas con agua 100% termal, desde los 36° a los 38° aproximadamente, 2 de ellas pasivas con hidrojets, y 2 de uso recreativo.

Las semicubiertas poseen servicios complementarios en su interior (como duchas), mientras que otras tienen cerramientos laterales vidriados.

Las termas que combinan spa, naturaleza y relax total. Foto: Termas Villa Elisa

En tanto, un segundo sector está integrado por la piscina semiolímpica “Y”, con olas artificiales y plaza acuática, ideales para la recreación en temporada estival.

Finalmente, el tercer sector posee 3 piscinas para el disfrute de toda familia, denominado “Piscinas de la Rivera”. Una de ellas es totalmente cubierta, con vestuarios, duchas y sanitarios incorporados.

Además, Termas Villa Elisa ofrece:

Alojamiento: bungalows, hoteles 2 y 4 estrellas, EcoMódulos y un sector de camping.

Gastronomía: restaurante, pizzería-cafetería, local de comidas al paso, café literario, y kiosco-proveeduría.

Deporte y Recreación: golf, tenis, fútbol, vóley, media cancha de básquet, gimnasios al aire libre, local de Lago aventura e incluso actividades dirigidas sin cargo.

Bienestar y Relax: un spa con vista al lago y un laberinto de meditación para un momento de descanso pleno.

Cómo llegar a las Termas Villa Elisa

Para llegar a las termas desde la Ciudad de Buenos Aires se debe ingresar a Entre Ríos a través del Complejo Zárate Brazo Largo (previo paso por la Ruta Nacional 9). Luego, seguir por por Ruta 12 hasta Ceibas y tomar Ruta 14 hasta el km 163. Finalmente, hacer 15 km por Ruta 130 hasta Villa Elisa.

Cronograma Mantenimiento: qué piscinas estarán cerradas y cuándo

Cabe señalar que durante todo el año y excepto temporada alta (enero, febrero y vacaciones de julio), las siguientes piscinas se encontrarán cerradas por tareas de mantenimiento:

Piscina N° 1: desde el 06 al 24 de abril inclusive.

Piscina N° 8: desde el 06 de abril al 22 de mayo inclusive.

Piscina N° 6: desde el 27 de abril al 22 de mayo inclusive.

Piscina N° 5: desde el 26 de mayo al 3 de julio inclusive.

Piscina N° 7: Piscina habilitada solo en temporada estival.

Piscina N° 10: desde el 31 de agosto al 02 de octubre inclusive.

Piscina N° 2: desde el 05 al 30 de octubre inclusive. Excepto fin de semana largo. (10, 11, 12 de octubre)

Piscina N° 3: desde el 02 al 27 de noviembre inclusive. Excepto fin de semana largo. (21, 22 y 23 de noviembre)

Piscina N° 9: desde el 30 de noviembre al 29 de diciembre inclusive. Excepto fin de semana largo. (5, 6, 7 y 8 de diciembre).

Según se lee en la web oficial de las termas, este cronograma se encuentra sujeto a modificaciones por cuestiones climáticas y/o técnicas.

Para otras dudas o consultas, consultar a la Oficina de Acceso al Complejo: