La Catedral de Notre Dame renace y lidera el turismo en París:

La Catedral de Notre Dame renace y lidera el turismo en París. Foto: Unsplash (Imagen optimizada con IA Copilot)

Un año después de su impactante reapertura, la icónica Catedral de Notre Dame volvió a ocupar el centro de la escena turística global. Tras el devastador incendio del 15 de abril de 2019, que conmocionó a París y al mundo, el templo gótico no solo recuperó su esplendor, sino que se consolidó como el monumento más visitado de la capital francesa.

Según datos difundidos por EFE, la catedral recibió unos 11 millones de visitantes en 2025, superando ampliamente a íconos como el museo del Louvre (casi 9 millones), la Torre Eiffel (7 millones) y el Palacio de Versalles (8,4 millones). La cifra marca un crecimiento notable frente a los aproximadamente 9 millones de turistas anuales que recibía antes del incendio.

Un año después de su incendio, la Catedral de Notre Dame volvió a ocupar el centro de la escena turística global. Foto: Unsplash.

El renovado interés se disparó desde la noche del 7 de diciembre de 2024, cuando el arzobispo Laurent Ulrich pronunció la frase “¡Notre Dame, abre tus puertas!” durante la ceremonia oficial de reapertura, ante dignatarios de todo el mundo.

Restauración histórica: luces, limpieza y una nueva experiencia

El ambicioso proceso de restauración (estimado en unos 700 millones de euros) no solo reconstruyó las zonas dañadas, sino que transformó la experiencia del visitante. Uno de los cambios más visibles es la limpieza profunda de las piedras, que eliminó residuos tóxicos de la carbonilla acumulada tras el incendio, devolviéndole al templo un aspecto luminoso y renovado.

A esto se suma un moderno sistema de iluminación que resalta la arquitectura gótica y aporta una atmósfera más diáfana en el interior. Sin embargo, las obras no terminaron por completo: aún pueden observarse andamios y grúas en los alrededores, recordando la magnitud del desafío que implicó su reconstrucción.

La catedral recibió unos 11 millones de visitantes en 2025, superando a íconos como el museo del Louvre. Foto: Unsplash.

Actualmente, más de 30.000 personas cruzan diariamente sus puertas, provenientes de todos los continentes, ya sea por motivos religiosos o simplemente turísticos.

Entrada gratuita: la clave del éxito turístico

Uno de los factores determinantes del éxito de Notre Dame es su acceso libre. A diferencia de otros grandes templos europeos, la entrada sigue siendo gratuita, lo que la posiciona como el sitio turístico sin costo más visitado de Francia.

Los visitantes pueden ingresar reservando horario online o haciendo fila en la explanada, un sistema que, tras algunas demoras iniciales, hoy funciona con mayor agilidad.

La entrada sigue siendo gratuita, lo que la posiciona como el sitio turístico sin costo más visitado de Francia. Foto: Unsplash.

La gratuidad fue objeto de debate. La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, impulsó la idea de cobrar entrada para afrontar los costos de mantenimiento. Sin embargo, la Iglesia católica francesa se mantiene firme en su postura de conservar el carácter abierto y universal del templo.

Un ícono global que aún mira más alto

Aunque Notre Dame lidera el ranking en Francia y comparte cifras cercanas con los grandes templos del mundo, todavía se encuentra por debajo del sitio turístico más visitado a nivel global: la Ciudad Prohibida en Pekín, que recibe alrededor de 17 millones de turistas al año.

Aun así, el renacimiento de la catedral parisina demuestra cómo la combinación de patrimonio, historia, acceso libre y una restauración de primer nivel puede transformar una tragedia en un fenómeno turístico sin precedentes.