Superó al Bosque Encantado: la maravillosa laguna bonaerense que se consagró campeona del Mundial de Turismo Rural

En una final que batió récords de participación, el destino se quedó con el 52% de más de 12.000 votos, duplicando la votación de la edición anterior. ¿Dónde queda este lugar tan bello?

La maravillosa laguna bonaerense que se consagró campeona del Mundial de Turismo Rural. Foto: Instagram @luisariasph

La Laguna de Gómez, uno de los espacios naturales más representativos de Junín, fue elegida como la gran ganadora del Mundial de Turismo Rural de Buenos Aires. Este resultado confirma el creciente interés por los paisajes rurales de la provincia.

En una final que batió récords de participación, el destino se quedó con el 52% de más de 12.000 votos, superando al Bosque Encantado de General Belgrano y duplicando el nivel de votación registrado en la edición previa.

El concurso, organizado por Puebleando.arg, reunió a 64 atractivos turísticos pertenecientes a 62 localidades de 49 partidos, que fueron avanzando ronda tras ronda a partir del voto del público en redes sociales.

Laguna de Gómez, Junín. Foto: Instagram @puebleando.arg

La Laguna de Gómez terminó imponiéndose gracias a su identidad ligada a la naturaleza, su diversidad de actividades y el fuerte acompañamiento de vecinos, turistas y seguidores del proyecto.

Un clásico de Junín que enamora por su entorno y su comunidad

A pocos minutos del centro de la ciudad, la Laguna de Gómez integra el Parque Natural municipal, un paisaje dominado por un enorme espejo de agua, sectores arbolados, áreas de recreación, senderos, zonas de camping, espacios para deportes náuticos y miradores célebres por sus atardeceres.

Su riqueza ambiental, sumada a su importancia para el turismo rural, la posicionó como candidata firme desde los primeros cruces del certamen. El respaldo constante de la comunidad juninense y de quienes visitan la laguna habitualmente fue clave para que alcanzara el título.

Laguna de Gómez, Junín. Foto: Instagram @luisariasph

El Bosque Encantado: el finalista que volvió a destacarse

Por su parte, el Bosque Encantado de General Belgrano volvió a llegar a la instancia decisiva, repitiendo su excelente desempeño del año anterior. Este espacio se caracteriza por su arboleda densa, sus caminos entre sombras y un ambiente sereno que invita a desconectarse.

Es un lugar muy elegido para caminatas, fotografía, picnics y avistaje de fauna y flora local. Aunque la votación estuvo muy pareja, esta vez se quedó con el segundo puesto.

Bosque Encantado, General Belgrano. Foto: General Belgrano Turismo.

Un podio que mostró la diversidad bonaerense

El tercer lugar quedó en manos de la Capilla Santa Lucía, en Sierra Chica, que logró avanzar hasta semifinales y superó incluso al reconocido Castillo San Francisco de Egaña.

La edición 2025 volvió a poner de relieve la variedad de paisajes que ofrece la provincia y el rol clave de las comunidades que impulsan el turismo rural como parte de su identidad.

Puebleando.arg: quiénes están detrás del proyecto

Más allá del podio, la competencia volvió a demostrar el compromiso de cada localidad y el entusiasmo de miles de personas que participaron en cada etapa. Medios regionales, municipios y organizaciones turísticas también acompañaron con fuerza la iniciativa.

Bosque Encantado, General Belgrano. Foto: General Belgrano Turismo.

“Nos emociona ver cómo miles de personas se unen para apoyar a sus pueblos y mostrar la riqueza del turismo rural bonaerense. Este Mundial es una celebración de nuestras comunidades y de todo lo que tienen para ofrecer”, señalaron Noelia y Juan Pablo, creadores de Puebleando.arg.

Puebleando.arg es un proyecto familiar dedicado a recorrer y difundir pueblos, parajes y ciudades de toda la Argentina. Con más de 300 destinos visitados, comparten en Instagram historias, arquitectura, paisajes y experiencias junto a las comunidades locales.

Su objetivo es fortalecer la identidad de cada lugar y promover el turismo rural como una herramienta cultural que conecta tradición, naturaleza y vida comunitaria.