Escapadas con vista al río: 3 destinos cerca de CABA para desconectar el fin de semana largo

Se encuentran a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y combinan paisajes increíbles, aire fresco y los mejores menús directos de la pesca del Paraná.

El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

El fin de semana largo es un gran momento de relax al aire libre y de disfrute en familia. Por eso, muchas personas buscan desconectarse sin irse demasiado lejos para poder aprovechar el feriado de la mejor forma posible: degustando un buen plato a orillas del río Paraná.

En este sentido, hay tres lugares cerca de la Ciudad de Buenos Aires que, además de buena gastronomía, ofrecen espacios y actividades al aire libre para deleitarse con paisajes costeros entre ciudad y naturaleza. Desde el Delta del Tigre hasta las barrancas de San Pedro y el encanto de Baradero, la ruta del pescado fresco se consolida como una experiencia turística y gastronómica ideal.

San Pedro es una opción para ir a pasar el fin de semana largo

Para llegar al destino más lejano de esta propuesta, hay que recorrer 165 kilómetros. Cada uno tiene al Río Paraná como denominador común, pero, los encantos de cada ciudad hace únicos a cada lugar.

Fin de semana largo: 3 lugares cerca del río imperdibles para visitar

Tigre: cocina isleña y paisajes de ensueño

A solo 30 kilómetros de la Ciudad, Tigre es el punto de partida ideal. Los restaurantes de la costa y del Delta ofrecen menús con pescado fresco, cerveza artesanal y vista directa al río.

Allí se pueden realizar paseos en lancha, recorridos por el Delta, visitas al Museo de Arte Tigre y ferias artesanales, combinando lo mejor del turismo de cercanía con un entorno natural perfecto para pasar el día.

La zona de el Tigre. Foto: Municipio de Tigre

San Pedro: tradición pesquera y sabores caseros

Ubicado a 165 kilómetros de Buenos Aires, a dos horas de viaje en auto, San Pedro es uno de los destinos más reconocidos por su gastronomía de río. En su costanera abundan los bodegones y parrillas donde la boga y el dorado son protagonistas.

Antes o después de comer, las caminatas por la costanera, paseo por el Vía Crucis, visita al Museo Paleontológico y hacer compra de dulces caseros en las quintas frutales es un itinerario tradicional.

Baradero: calma, río y buena mesa

A 150 kilómetros de la Ciudad, Baradero ofrece una propuesta más tranquila, ideal para quienes buscan relajarse. En su costanera se encuentra un punto gastronómico en crecimiento, con parrillas que se especializan en pescado fresco y postres caseros.

Baradero, provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Además de degustar los platos, hacer recorridos por el casco histórico, paseos en kayak, playas sobre el río son algunas de las principales atracciones de la ciudad.