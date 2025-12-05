Un nuevo parque acuático llega a Argentina: será el más grande del país y tendrá los juegos más avanzados de Sudamérica

Con 30 toboganes y más de 50 atracciones, el parque tendrá una extensión equivalente a 19 canchas de fútbol.

Se construye el parque acuático más grande de Argentina. Foto: Instagram @infinitoopen

Aunque durante años Aquasol, en Mar del Plata, fue el parque acuático más emblemático del país, Córdoba Capital se prepara para disputar ese lugar con un anuncio que ya genera gran expectativa: el próximo 3 de enero abrirá sus puertas Infinito Water Park, que promete convertirse en el parque de agua más grande en toda la República Argentina.

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de Circunvalación, en el sector sur de la capital cordobesa, entre la Costanera y la autopista a Rosario. El desarrollo, impulsado con una inversión de US$40 millones, podrá recibir hasta 7000 visitantes en simultáneo y ocupará 13 hectáreas.

Un parque acuático espectacular en Córdoba. Foto: Instagram @infinitowaterpark

Infinito Water Park ofrecerá más de 50 atraccionesy30 toboganes. Entre las atracciones principales se destaca una pileta de olas artificiales que almacenará 3,5 millones de litros de agua y podrá generar olas de hasta 1,8 metros y un río de 500 metros, uno de los circuitos más extensos del país, rodeado de playas, reposeras y sombrillas. También habrá un sector VIP con propuestas gastronómicas.

Es que la propuesta se integra dentro de Infinito Open, un predio de 36 hectáreas que combinará atracciones, gastronomía, comercios, espacios infantiles y áreas para eventos multitudinarios.

Se transforma para siempre el turismo en Córdoba Capital

Este ambicioso desarrollo marca un antes y un después en la oferta turística de Córdoba Capital. Con una fuerte apuesta al entretenimiento, el consumo y los grandes eventos, el proyecto Infinito se posiciona como un nuevo polo de atracción que promete ampliar la experiencia de locales y visitantes, integrando comercio, gastronomía, ocio y espectáculos en un mismo espacio, y proyectando a la ciudad hacia una nueva etapa de crecimiento turístico.

Infinito Open Mall es un shopping a cielo abierto en Córdoba Capital que tendrá 253 locales distribuidos en 7000 metros cuadrados, con propuestas comerciales, áreas de entretenimiento infantil y juvenil a cargo de Neverland y Funland (bowling y camas elásticas) y un museo sensorial de 2000 metros cuadrados. La oferta gastronómica incluirá bares y restaurantes, entre ellos Betos, Mostaza, Barilate y Novecento.

El primer distrito de compras y experiencias a cielo abierto del país. Foto: Instagram @infinitoopen

También se inaugurará Infinito Arena, un estadio cerrado con capacidad para 14.000 personas, que para eventos al aire libre puede extenderse a más de 50.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los recintos multipropósito más grandes de la provincia.

Por si fuera poco, para la temporada 2026–2027, está prevista la segunda etapa del proyecto, que incorporará un sector de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros de altura, consolidando a Córdoba como un destino turístico en expansión.