Una montaña rusa del Parque de la Costa se trabó en las alturas y dejó pasajeros colgados durante 20 minutos. Foto: Parque de la Costa

Un desperfecto técnico en una de las atracciones del Parque de la Costa (Tigre) generó momentos de tensión el pasado viernes cuando el carro de una montaña rusa quedó detenido en plena altura con decenas de pasajeros a bordo durante alrededor de 20 minutos.

Se trató de “El Desafío”, uno de los juegos del complejo de diversiones ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires. Según se pudo ver en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el tren quedó inmovilizado durante el ascenso de la atracción; no se reportaron personas heridas.

Las imágenes del episodio fueron difundidas inicialmente por un usuario de TikTok, quien explicó en su publicación que la detención se produjo tras una aparente falla mecánica. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, relató al compartir el video.

Un desperfecto técnico en una de las atracciones del Parque de la Costa causó momentos de tensión. Video: X @porqueTTarg

A partir de esa publicación, distintos usuarios comenzaron a dejar comentarios en redes sociales con relatos sobre presuntas fallas en otras atracciones del parque. Uno de ellos aseguró que meses atrás una mujer habría vivido una situación similar en la misma montaña rusa.

“Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas; en cualquier momento pasa un accidente”, escribió la usuaria.

Otro testimonio, publicado por una usuaria identificada como Ruth, afirmó que durante una visita al parque se habrían desprendido piezas de otra atracción. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas. Si no, se hubieran caído sobre la gente”, detalló. Y ejemplificó: “Parecía la película Destino Final”.

El comunicado del Parque de la Costa sobre el incidente

El Parque de la Costa explicó que se trató de un desperfecto técnico contemplado dentro de los protocolos de seguridad del sistema. Foto: Parque de la Costa

Desde el Parque de la Costa descartaron las versiones sobre fallas estructurales en los juegos y explicaron que el episodio del viernes se debió a un desperfecto técnico contemplado dentro de los protocolos de seguridad del sistema.

“La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”, indicó en un comunicado.

Según señaló la empresa, tras detectarse el problema se activó el procedimiento previsto para este tipo de situaciones. “Se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”, precisaron.

Finalmente, desde el parque informaron que se realizan tareas para normalizar el sistema de elevación de la montaña rusa y remarcaron que los procedimientos de operación y mantenimiento cuentan con certificación anual bajo la norma ISO 9001:2015.