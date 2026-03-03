Infinito Water Park. Foto: Instagram @turismocordobacapital

Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina, abrió sus puertas al público a mediados de enero y se convirtió en la sensación del verano. El megaproyecto ubicado en Córdoba tuvo una inversión de 40 millones de dólares, posee más de 50 atracciones y 30 toboganes y una capacidad para 12.500 visitantes en simultáneo.

Escapada ideal: dónde queda y qué ofrece Infinito Water Park, la novedad de la temporada

Cada rincón del parque acuático está pensado para distintos rangos etarios y niveles de adrenalina. Entre los espacios más destacados se encuentra una piscina de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros de agua, capaz de generar olas de hasta 1,8 metros de altura.

Abrió Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Video: Instagram @infinitowaterpark

Infinito Water Park se abastece mediante cuatro pozos de agua que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad y dispone de un sistema de reciclado y filtrado que realiza hasta 10 procesos diarios, a través de cinco salas de máquinas.

La localización del parque acuático es uno de los puntos fuertes del proyecto, ya que se encuentra en Avenida Circunvalación-Bajada 7 Bis, entre Costanera y la Autopista Córdoba–Rosario, una zona que facilita el acceso desde distintos barrios de la ciudad y desde rutas nacionales.

Esta conectividad permite un arribo ágil tanto para visitantes locales como para turistas que eligen la provincia como destino de vacaciones. La cercanía a corredores viales clave contribuye a una circulación fluida y refuerza el atractivo del parque como plan de día completo.

Infinito Water Park funciona de viernes a domingo de 11 a 20 hs. Las entradas pueden comprarse a través de su sitio web oficial (clic acá). En cuanto a precios, el pase Aqua Fun para menores de 4 a 12 años sale $79.000, mientras que la entrada para adultos tiene un valor de $99.000. Este boleto incluye flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad). En tanto, los menores de 3 años (inclusive) entran gratis.

Por su parte, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en las boleterías del parque.

Cabe señalar que el complejo también presenta ofertas bancarias, descuentos y hasta 9 cuotas sin interés para sacar las entradas.

Precios Infinito Water Park. Foto: Infinito Water Park

Infinito Water Park: el mapa del parque y los consejos para disfrutar este destino soñado

Infinito Water Park es la primera etapa del Proyecto Infinito Open, un desarrollo integral de 36 hectáreas que apunta a consolidar un nuevo polo turístico, comercial y de entretenimiento en Córdoba.

El masterplan incluye:

Infinito Arena : un estadio cubierto con capacidad para 14.000 personas, ampliable a 50.000 en formato outdoor.

Infinito Open Mall : un shopping a cielo abierto con 253 locales, 24 propuestas gastronómicas y estacionamiento para 5.900 vehículos.

Paseo del Buen Este: un centro comercial con 40 locales orientados a marcas premium.

Según los desarrolladores, el complejo generará 500 empleos directos y 1.300 indirectos, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura turística más relevantes de los últimos años en la provincia.

De esta manera, Infinito Water Park se prepara para debutar como un hito del entretenimiento nacional y como el motor inicial de un desarrollo urbano que busca redefinir el perfil turístico de Córdoba.

El parque acuático recibe a gran cantidad de visitantes todos los días. De acuerdo con las reseñas disponibles en Google Maps, lo que más se destaca del complejo es su extenso tamaño y la buena atención de sus empleados. “Es un lugar increíble, mucha infraestructura, mucha inversión y muchos empleados, hay que apostar por estos lugares, agradecer que invierten en el país y dan mucho trabajo”, escribió una usuaria.

Infinito Water Park Foto: redes

El parque ofrece más de 50 atracciones y 30 toboganes, diseñados para distintos rangos etarios y niveles de adrenalina. Desde juegos familiares hasta propuestas de alto impacto, la oferta busca cubrir una amplia diversidad de públicos.

Uno de los espacios más destacados es la piscina de olas artificiales, una de las más grandes del país, con capacidad para 3,5 millones de litros de agua y olas que pueden alcanzar los 1,8 metros de altura, recreando la experiencia del mar en pleno centro del país.