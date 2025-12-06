Ideal para las vacaciones de verano: precios y apertura de uno de los parques acuáticos más grandes de Buenos Aires

Para los días donde las temperaturas superan los 30°, este sitio es ideal para visitar en familia. Dónde queda y cómo llegar.

Aquafan. Foto: Instagram/aquafanparque

Llega el verano y las familias comienzan a planificar sus vacaciones o escapadas con los más chicos. Para los días donde las temperaturas superan los 30°, es ideal buscar lugares divertidos y refrescantes.

Uno de los parques más grandes que cumple con todos los requisitos para no sufrir el calor es Aquafan, que pertenece al Parque de la Costa y está ubicado en Vivanco 1509, Tigre, Provincia de Buenos Aires, a solo 30 minutos en auto desde Capital Federal y estará abierto desde diciembre a partir de las 10 horas.

Atracciones del Parque Acuático Aquafan

Las atracciones del Parque Acuático Aquafan son 5 juegos de adrenalina para niños mayores de 10 años y con una altura mínima de 1.20 metros, y son los siguientes: el tobogán Black Hole, el Río Bravo, el Turbolance con gomón simple o doble, el Multisurf con varias calles, y El Abismo, un tobogán de caída libre de 32 metros de altura, el segundo más alto del mundo y con una pendiente de 55°.

Aquafan. Foto: Instagram/aquafanparque

Además, cuenta con juegos para toda la familia como el Aquatube, un tobogán en forma de culebra que tiene 6 metros de altura, una pileta de 1.60 metros de profundidad y una pileta de olas de 1.80 metros de profundidad.

Cabe destacar que la altura mínima para dichas atracciones es de 1.20 metros y en caso de no alcanzarla, podrán estar en las piles acompañados por adultos mayores.

Aquafan. Foto: Instagram/aquafanparque

Por otro lado, Aquafan también dispone de una torre de toboganes infantiles para niños de 3 años que tienen que estar siempre acompañados por un adulto. Allí, la altura máxima permitida es de 1.40 metros y las piletas son de 0.40 metros de profundidad.

Además de las atracciones, el parque acuático también tiene kioscos, patio de comida y otros locales de gastronomía.

Aquafan. Video: Instagram/aquafan_oficial

Precios del Parque Acuático Aquafan

“Pasaporte Aquafan” incluye 1 día de acceso a todas las piletas y toboganes de Aquafan y tiene un valor online desde $32.100. Actualmente, hay una preventa de 2x1 hasta agotar el stock de 1.000 pasaportes.

Este incluye lo siguiente:

- Toboganes: El Abismo - Black Hole - Río Bravo – Turbolance – Multisurf - Aqua Tube.

- Piletas: zona Infantil con Splash, Torres de trepada y 4 tipos de toboganes destinado a los niños y niñas menores de 8 años - Pileta de Olas artificiales – Pileta Climatizada – Jacuzzi.

Aquafan. Foto: Instagram/aquafanparque

Cómo llegar a Aquafan

Auto:

Avenida Gral. Paz. Autopista del Sol (Panamericana) Ramal Tigre.

- Recorrido estimado: 30 minutos.

Tren:

Línea Mitre, Ramal Retiro-Tigre.

- Recorrido estimado: 30 minutos.

Línea Mitre, Ramal Retiro-Delta (Conexión en Estación Mitre, con Estación Maipú del Tren de la Costa)

- Recorrido estimado: 1:15 minutos.

Colectivo:

Línea 60 (Constitución-Tigre)

Línea 21 (Liniers-Tigre) - (Puente La Noria - Tigre)