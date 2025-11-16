Para unas mini-vacaciones: el pueblito serrano que se rodea de historia, paisajes increíbles y muchas actividades

Alejado del caos y con un gran atractivo histórico, este destino es ideal para aquellos que aprecian las escapadas y que, además, buscan recorrer los rincones más increíbles de la provincia de Buenos Aires.

Con la llegada del clima primaveral y la proximidad del verano, aparece el deseo de realizar escapadas fugaces sin hacer mucho recorrido. Para los interesados, hay un pueblo serrano conocido como “La perlita del oeste” que queda a tan solo seis horas de viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es ideal para conocer.

Se trata de Puan, un pueblito serrano que invita a disfrutar de unas jornadas de descanso, rodeado de paisajes increíbles, mucha historia y una gran gastronomía. Incluso, cuenta con una gran oferta de actividades que permiten conocer en profundidad la flora y fauna local.

Puan es uno de los “Pueblos históricos de la provincia de Buenos Aires”, está situado al sudoeste de la provincia y fue fundado en el año 1876, con el objetivo de establecer una guarnición militar en la línea de la frontera bonaerense. Con los años, una localidad fue surgiendo alrededor del fuerte, formada por un pequeño núcleo urbano compuesto mayormente por los familiares de la tropa.

En la actualidad, el pueblo cuenta con un museo histórico que narra la historia local y nacional de la época de la frontera bonaerense y de la conformación del Estado Nacional. Se trata del Museo Municipal Ignacio Balvidares de Puan, que posee también un valioso acervo arqueológico conformado por piezas pertenecientes al período.

Todos los atractivos de Puan

Uno de los principales atractivos turísticos de Puan es la laguna, que ocupa unas 700 hectáreas y tiene un balneario municipal. Es un lugar muy tranquilo que permite la práctica de diferentes deportes acuáticos como windsurf, vela, esquí, kayak y pesca deportiva.

Otro punto importante es que allí se encuentran más de cien especies de flora autóctona y una pequeña casa que pertenecía a Rómulo Franco, primera autoridad del partido. Debido a su valor histórico, este pequeño paraje fue declarado reserva natural y ofrece visitas guiadas y un mirador pintoresco donde se pueden disfrutar de vistas sorprendentes.

Otro aspecto a destacar es que Puan está rodeado de sierras pertenecientes al circuito de Ventana, por lo que cuenta con puntos turísticos hermosos, como los miradores del Cerro Grande y de la Paz, o distintos senderos para caminar entre la naturaleza.

Las festividades que ofrece Puan

Además de todos los atractivos mencionados, Puan es sede de diferentes celebraciones, como la “Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera” en la cual se presentan diversos artistas y se puede observar una jineteada en el campo de doma, exposición de productos relacionados con este producto leudante, venta de comidas típicas y la selección de la mejor cerveza regional y la reina de la cebada.

También está la “Feria de Sabores”, que reúne todas las personas que elaboran productos caseros dentro del partido para que expongan una degustación única de comidas típicas.

