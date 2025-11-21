De Florianópolis a Ipanema: cuáles son las 5 mejores playas de Brasil para las vacaciones de verano 2026

Una encuesta hecha por la página web ‘Melhores Destinos’ reveló las mejores playas para el descanso y turismo en el país vecino que prometen ser tendencia en el inicio del próximo año. Los motivos para visitarlas solo o en familia.

Vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

Al momento de pensar en las vacaciones y el verano, Brasil se presenta como un atractivo destino turístico gracias a sus hermosas playas y precios económicos, dos factores cruciales para posicionarse por encima de la Costa Atlántica argentina.

Teniendo en cuenta este marco, una encuesta hecha por la página web ‘Melhores Destinos’ reveló las mejores playas para el turismo durante este verano 2026. A continuación, los cinco destinos que prometen ser furor en el país vecino.

Las 5 mejores playas de Brasil para el verano 2025/26

1- Maragogi (Alagoas)

Maragogi, Brasil. Foto: Expedia.

El destino de playa favorito de los brasileños es Maragogi, en el estado de Alagoas. Es conocido como el ”Caribe brasileño“ por sus aguas cristalinas, sus playas de arena y su piscinas naturales formadas por los arrecifes de coral.

Las playas de Antunes, Barra Grande, Burgalhau y Ponta de Mangue se encuentran entre las más famosas y hermosas de la región. Hay excursiones en barco, paseos en buggy y restaurantes con exquisita comida local.

2- Maceió (Alagoas)

Maceió, Brasil. Foto: Expedia.

Maceió, la capital de Alagoas, es un destino con belleza natural y buena infraestructura. Tiene playas de aguas verdosas abundantes cocoteros y sombra, además de pozas naturales ideales para la relajación.

Maceió ofrece playas urbanas como Jatiúca, Pajuçara y Ponta Verde, ideales para quienes buscan excursiones a piscinas naturales. Además, cuenta un amplio abanico de hoteles y restaurantes.

3- Fernando de Noronha (Pernambuco)

Fernando de Noronha, Brasil. Foto: Expedia.

Fernando de Noronha es uno de los destinos más codiciados de Brasil, frecuentado incluso por celebridades. Es un archipiélago de 21 islas, con aguas turquesas y formaciones rocosas.

Sus playas son idílicas, con aguas cristalinas, como la bahía de Sancho, elegida en repetidas ocasiones como la más bella del mundo, y la bahía de Porcos, con vistas al Morro Dois Irmãos.

4- Porto de Galinhas (Pernambuco)

Porto de Galinhas, Brasil. Foto: Expedia.

A unos 60 km de Recife, su capital, Porto de Galinhas es un antiguo pueblo de pescadores que se convirtió en uno de los mejores destinos de playa de Brasil.

La playa principal del pueblo es conocida por sus aguas tranquilas y piscinas naturales accesibles en balsa. En cambio, Maracaípe es una de las favoritas entre los surfistas debido a sus olas más fuertes.

5- Ubatuba (São Paulo)

Ubatuba, Brasil. Foto: Expedia.

Ubatuba es el quinto destino de playa más popular entre los votantes de la encuesta. El municipio es conocido por tener más de 100 playas, cada una más increíble que la anterior.

Tiene playas para todos los gustos: urbanas como Praia Grande y Praia do Tenório; salvajes y solitarias como Cedro y Praia do Português; populares para practicar surf como Praia das Toninhas; y tranquilas para familias como Domingas Dias y Lázaro.