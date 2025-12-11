Un emblemático barrio de CABA tiene el mejor panettone del mundo: la tradicional panadería que ganó el Campeonato Mundial

Panettone de Artiaga. Foto: Instagram @panaderiaartiaga

Argentina se quedó con el subcampeonato en el Campeonato Mundial de Panettone 2025. El evento, organizado por la Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, se realizó en Milán y el país tuvo una actuación destacada gracias a una tradicional panadería de barrio que deslumbra con sus creaciones.

La panadería que se consagró subcampeona en el Campeonato Mundial de Panettone 2025

Artiaga, la histórica panadería del barrio de Saavedra —con sedes en Zapiola 4782 y Av. Ricardo Balbín 4181— participó en la segunda edición del Campeonato Mundial de Panettone 2025 y sorprendió al obtener el segundo puesto, además de llevarse otros reconocimientos como el premio al Panettone Mejor Decorado.

Panettone de Artiaga. Foto: Instagram @panaderiaartiaga

“El nacimiento de esta nueva belleza: el Panettone Buenos Aires, galardonado como el Mejor Panettone del Mundo en el Mundial de Panettone en Milán. Tiene nuez pecan, café en grano molido y chocolate Buenos Aires, un chocolate al caramelo con dulce de leche”, detallaron en su cuenta de Instagram.

La competencia se llevó a cabo en Milán el 18 de octubre. Hasta allí viajaron Juan Manuel Alfonso Rodríguez, referente de Artiaga, junto a Rubén Darre, Samuel González y Nicolás Welsh. También asistieron familiares y miembros de la histórica panadería de Saavedra.

En el Mundial de Panettone 2025, compitieron equipos de nueve selecciones: Taiwán (ganador), Argentina (segundo lugar), Australia (tercer lugar), España, Brasil, China, Japón, Perú y Alemania.

Panettone de Artiaga. Video Instagram @panaderiaartiaga

Los premios que ganó Artiaga

Mejor panettone decorado

Mejor folleto de presentación

Mejor limpieza durante el proceso de elaboración

Mejor espíritu de equipo

1º Premio del Jurado

2º Mejor panettone con helado

3º Mejor panettone de chocolate

3º Mejor panettone clásico

Subcampeones del Mundo

La historia de Artiaga, la panadería con el mejor panettone de Argentina

La panadería Artiaga fue fundada en 1931, cuando la familia Rodríguez construyó un horno en el barrio de Saavedra. Llegados desde España algunos años antes, pusieron en marcha un negocio que ya lleva tres generaciones, conservando el mismo horno y la tradición artesanal.

Panettone de Artiaga. Foto: Facebook

La historia del panettone dentro de la panadería Artiaga es mucho más reciente. Todo comenzó en 2016, cuando este producto era prácticamente desconocido en Argentina y muchas veces se lo confundía con el pan dulce. Fue entonces cuando Juan Manuel Alfonso Rodríguez decidió adentrarse en el desafío de elaborarlo.

Nueve años después, su panettone acumula 15 premios internacionales. En la competencia de 2025 quedaron a solo 8 puntos del primer puesto en un certamen especialmente exigente.

Panettone de Artiaga. Foto: Instagram @panaderiaartiaga

“Son 19 horas de mucho cansancio, nervios, estrés y concentración, con siete presentaciones y contrincantes de gran nivel. El objetivo era dejar a la Argentina en lo más alto, donde merece estar, y si hay algo de lo que estamos seguros, es de que dimos todo lo que teníamos y más para lograrlo”, destacaron.