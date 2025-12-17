Fiesta Nacional del Chamamé: cuándo comienza la extensa celebración de diez días en Corrientes

La edición N°34 de la Fiesta Nacional del Chamamé trae muchas expectativas a la población mundial con foco en Latinoamérica. Cada año asisten más personas al evento que celebra la cultura popular de la Argentina y nuevos artistas se presentan junto a los consagrados. Foto: Gobierno de Corrientes

La Fiesta Nacional del Chamamé tendrá su edición N°35 en Corrientes del 17 al 26 de enero de 2026. La grilla de artistas estará disponible dentro de poco en su página web, según indicaron, aunque dieron detalles. El evento contará de 10 días de baile, celebración y festejo.

Además, hace cinco años se declaró al chamamé “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por parte de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y se convirtió en el tercer bien cultural argentino en alcanzar esa distinción, luego del tango y el fileteado porteño.

Fiesta Nacional del Chamamé Foto: corrientes.tur.ar

Los detalles de la Fiesta Nacional del Chamamé

Este evento popular se realiza todos los años y sintetiza las melodías, poesía y danza del género del chamamé para representar la verdadera cultura correntina. En cada edición, son invitados artistas de Uruguay, Paraguay, Brasil y de otras provincias de la Argentina.

El Anfiteatro “Mario del Transito Cocomarola” es la sede de la fiesta internacional y el “sapucai” es el grito infaltable que nace de las entrañas y estalla en la garganta expresando un sentimiento que dirá presente. Se suelen realizar competencias para ver quién puede realizar el mejor, así como también se entregan distinciones a los mejores artistas de cada noche y se honra la trayectoria de los grandes exponentes del chamamé.

Fiesta Nacional del Chamamé Foto: Gobierno de Corrientes

La edición N°35 de este festejo tiene como lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”. Es uno de los festivales folclóricos más grandes de Argentina y el principal del género a nivel mundial. Además, la ciudad de Corrientes se vuelve una fiesta e incluye eventos en paralelo como bailantas, “enchamigadas”, ferias de artesanos y de gastronomía típica.

Chamamé: patrimonio de la humanidad

El 17 de diciembre del 2020, la UNESCO le otorgó la condecoración de patrimonio de la humanidad al chamamé como danza típica. Otros destinos del Litoral que rinden tributo al chamamé durante el verano son Mburucuyá (Corrientes), con el Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional; Santa Anita (Entre Ríos) con la Fiesta de la Polka y el Chamamé; y Federal (Entre Ríos), con la Fiesta Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano, mientras que en Panambí (Misiones) se realiza la Fiesta Provincial del Sapucay en noviembre.

Fiesta Nacional del Chamamé Foto: Gobierno de Corrientes

El Ministerio de Cultura de Nación, la Comisión Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU), la Cancillería Argentina y el Gobierno de Corrientes trabajaban en forma conjunta para la postulación desde 2016. Finalmente, la decisión que tomó la UNESCO implicó una mayor difusión de la danza argentina a nivel mundial y la circulación de artistas y canciones.

Qué son las enchamigadas

Las enchamigadas son celebraciones correntinas que provienen de la palabra “chamigo”. Este término es parte del guaraní, se mezcla con el castellano y significa “amigo” o “mi amigo”.

Estas fiestas no son celebraciones en sí, si no una forma de disfrutar abriendo las puertas del hogar. Puede ser un cumpleaños, un bautismo, la llegada de un nuevo integrante de la familia, una fiesta patronal, un culto al Gauchito Gil o cualquier fecha o día donde el correntino de tierra adentro se encuentre en la necesidad de preparar una reunión social.

El invitado se recibe con mate y llega sobre la hora del almuerzo, según la tradición. El menú incluye asado de carne vacuna o porcina al horno de barro, a la estaca o a la parrilla. También es un clásico de la zona el guiso a la olla negra, en el suelo con fuego a leña o el tradicional mbaipy (se pronuncia “mbaipú”), que es una polenta de harina de maíz, otro plato tradicional guaranítico.