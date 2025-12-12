A 600 kilómetros de CABA: el pueblito que celebra su fiesta con 50 corderos asados a la estaca

La organización estima que podrán reunir a más de 10.000 personas Foto: Instagram @munisaavedrapigue

La tradición por las carnes asadas en Argentina va más allá del asado vacuno; también se extiende al pollo, al lechón, al chivo y, por supuesto, al cordero. Las formas de cocinarlas son tan diversas como las costumbres que conviven en cada región, que tiene sus propias rutinas. Por eso, el domingo 21, anteúltimo del año 2025, se presenta con una de tantas propuestas gastronómicas que siempre hay en diferentes puntos de la Ciudad como en las provincias.

Una ciudad de la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir a cientos de turistas en lo que será una gran fiesta popular para toda la familia, en un entorno único en la geografía bonaerense.

Tendrá lugar en la ciudad de Saavedra, perteneciente al partido de Pigüé Foto: Instagram @munisaavedrapigue

Una celebración serrana en territorio bonaerense

La actividad será la Fiesta del Cordero Serrano, que tendrá lugar en la ciudad de Saavedra, perteneciente al partido de Pigüé. La zona, situada en el sudeste provincial, se caracteriza por la presencia de las sierras de Ventana, que aportan un entorno natural particular y distinto al resto de la provincia. Allí se realizará la 5.ª edición del evento, que ya forma parte del calendario festivo local.

Es al aire libre en el Parque Los Álamos Foto: Instagram @munisaavedrapigue

Gastronomía y actividades para toda la familia

La celebración gastronómica funcionará como antesala de las Fiestas y marcará el inicio de la temporada de verano en la región. Se llevará a cabo al aire libre, en el Parque Los Álamos, donde se asarán 50 corderos locales para conmemorar un nuevo aniversario de la localidad.

La organización estima que podrán reunir a más de 10.000 personas, en una jornada que combina cocina regional, actividades recreativas y propuestas para todas las edades. Para acompañar la jornada, la fiesta contará con shows musicales en vivo, que serán parte de la programación diseñada para animar al público durante todo el día. Además, habrá distintos espacios distribuidos dentro del predio para que los visitantes puedan disfrutar de una oferta variada.

Entre las actividades se incluyen:

Patios de comida, con opciones para degustar productos locales

Paseo de artesanos, donde se exhibirán trabajos regionales

Desfiles de instituciones, tradicionales en este tipo de celebraciones

Juegos inflables, pensados para los más chicos

La Fiesta del Cordero Serrano conservará la modalidad de entrada libre y gratuita Foto: Instagram @munisaavedrapigue

Todas estas propuestas se sumarán a las iniciativas que conforman esta fiesta popular, que mantiene su espíritu comunitario y su carácter de encuentro abierto. La Fiesta del Cordero Serrano conservará la modalidad de entrada libre y gratuita, lo que la convierte en una de las celebraciones accesibles para quienes deseen presenciar la cocción de los corderos, recorrer el parque y disfrutar de actividades en un entorno serrano dentro de la provincia de Buenos Aires.