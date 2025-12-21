Un bar para valientes: el único lugar del mundo donde podés tomar un café en medio de las vías del tren

Una gran cantidad de establecimientos gastronómicos sorprenden a los miles de turistas que visitan uno de los destinos más exóticos.

El bar más extraño del mundo. Foto: Instagram @railwaycafehanoi

En el corazón de la capital de Vietnam, famosa por su arquitectura centenaria, se encuentra su caótico casco viejo, un lugar cuyas calles estrechas están impregnadas de un intenso aroma a comida callejera que se fusiona con el sonido de las motos que pasan a toda velocidad. Por si esta atmósfera única no fuera lo suficientemente característica, dos veces al día, un tren pasa por una calle estrecha donde la gente vive, trabaja y juega.

Se trata de uno de los mayores atractivos y singularidades que tiene el Barrio Viejo de Hanoi. Los visitantes extranjeros abarrotan los establecimientos gastronómicos en busca de presenciar el momento exacto en que los residentes locales recogen rápidamente sus pertenencias y se apartan para permitir el paso del Hanoi Train Street.

El bar más extraño del mundo. Foto: Instagram @railwaycafehanoi

Por la singularidad del suceso, una gran cantidad de comerciantes adaptaron sus negocios a la presencia del tren, creando un ambiente que combina la tradición vietnamita con un toque de modernidad y turismo. Ese es el caso de “Railway Cafe Hanoi”, un bar que ganó fama internacional.

Su ubicación, justo al borde de las vías del tren, permite a los visitantes disfrutar de una experiencia inusual: tomar un café mientras observan el paso del tren a escasos metros de ellos.

A lo largo del día, el ritmo de la vida en el Barrio Viejo de Hanoi se adapta a los horarios del tren. Cuando el transporte pasa, el bar se llena de emoción y energía mientras los turistas se toman un momento para maravillarse ante la hazaña de la ingeniería en medio del bullicio urbano.

La adrenalina de ver cómo el tren se acerca a gran velocidad mientras los clientes siguen disfrutando de su pedido, rodeados de la vibrante vida local, crea un contraste fascinante entre la calma del café y la rapidez del tren.

El bar más extraño del mundo. Foto: Instagram @railwaycafehanoi

De un minuto al otro, el tren pasa y los turistas preparan sus cámaras, los lugareños vuelven a colocar sus mesas en la puerta de entrada y el ferrocarril se desliza a unos centímetros de sus narices mientras se pegan lo más posible contra la pared en algunos tramos.

Pese a que el tren se ralentiza al pasar por las concurridas calles de la capital vietnamita, el vehículo no se detiene por lo que quienes se encuentran tomando un café deben mantenerse a salvo y evitar extender la mano cuando el convoy avanza.

Un ferrocarril antiguo que es furor entre los turistas que visitan Vietnam

En Vietnam, el ferrocarril Norte-Sur se estableció en 1.902 durante el período colonial francés. Las personas que trabajaban en la industria ferroviaria comenzaron a construir casas a lo largo de la línea, formando gradualmente un pequeño barrio desde la estación de Long Bien hasta el final de la calle Le Duan.

Desde hace más de 30 años, muchas generaciones vivieron en este lugar y los niños se desarrollaron con el chasquido de las ruedas de acero en las vías, mientras el tren se convertía en un patio de recreo para los niños e incluso en la cocina al aire libre de los vecinos del barrio.

El tren más cercano a los turistas en todo el mundo

La proximidad del tren, que recorre estrechas calles donde la distancia entre las vías y los comercios es sorprendentemente mínima, genera una mezcla de emoción y asombro entre los turistas. Esto hace de este fenómeno una de las experiencias más intensas y memorables de Hanoi.

El momento exacto en que el tren pasa por las calles de Hanoi. Video: Instagram @railwaycafehanoi

Algunos establecimientos inclusive aprovechan las tapitas de las botellas que sirven en las mesas para ponerlas en la vía y que, cuando pasa el tren, las achate para que los clientes se las lleven de recuerdo.

Igualmente, cabe aclarar que no es el único lugar en el mundo con el particular atractivo que ejerce desarrollar actividades sobre las vías del tren. También se extiende a Tailandia, donde existe un mercado muy peligroso y surrealista, cerca de la estación de Mae Klong, en el que los vendedores tienen que levantar los toldos y recoger sus negocios cada vez que vaya a pasar el tren.