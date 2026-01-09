monte Fitz Roy fue reconocido a nivel mundial como “montaña de primer nivel”. Foto: Instagram @kelvin_yuen_

El monte Fitz Roy, uno de los íconos naturales más impactantes de la Patagonia argentina, fue reconocido a nivel internacional como “Montaña Turística de Fama Mundial”, una distinción que lo ubica entre las elevaciones más prestigiosas del planeta.

El anuncio consolida a la Argentina como un referente global del turismo de montaña y refuerza el posicionamiento de El Chaltén como capital nacional del trekking y la escalada.

Conocido popularmente como el “monte que humea”, el Fitz Roy se levanta con sus picos afilados y paredes casi verticales en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en una zona fronteriza con Chile que comparte ecosistema con el Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Sus crestas irregulares interactúan con las nubes y la luz solar, generando un espectáculo visual único, donde la roca adquiere tonos rojizos y anaranjados al amanecer y al atardecer.

Un reconocimiento de prestigio internacional

La distinción fue otorgada por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA) durante la Conferencia Internacional sobre Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2025, celebrada en China.

El listado de “Montañas Turísticas de Fama Mundial” tiene como objetivo identificar y promover destinos de montaña de alta calidad, valor paisajístico excepcional y desarrollo turístico sostenible, sirviendo como guía para viajeros de todo el mundo.

Este reconocimiento no solo resalta la singularidad natural del Fitz Roy, sino que también impulsa su proyección internacional como destino turístico responsable, alineado con estándares de conservación ambiental y experiencias de alto nivel.

Una montaña de dificultad extrema

Aunque el Fitz Roy alcanza una altura de 3.405 metros, menor en comparación con otros picos andinos que superan los 6.000 metros, su reputación dentro del montañismo es una de las más exigentes del mundo.

Sus paredes de laja casi verticales, las condiciones climáticas cambiantes y los vientos intensos de la Patagonia convierten cada ascenso en un desafío reservado para escaladores altamente experimentados.

Esta combinación de belleza y dificultad extrema es parte del atractivo que llevó a su reconocimiento global, posicionándolo como un ícono tanto para el turismo de aventura como para quienes buscan paisajes naturales únicos.

Trabajo conjunto y turismo sostenible

Desde el Gobierno nacional destacaron que la distinción es el resultado de un esfuerzo articulado entre la Cancillería argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el municipio de El Chaltén.

A través del Comité de Montaña, se impulsó la postulación del Fitz Roy poniendo en valor no solo su impacto visual, sino también su potencial para un desarrollo turístico sostenible, ordenado y de calidad.

Con este reconocimiento, el monte Fitz Roy no solo reafirma su lugar entre las montañas más emblemáticas del mundo, sino que también se convierte en una vidriera internacional para la Patagonia argentina, atrayendo a viajeros, fotógrafos y amantes de la naturaleza de todos los continentes.