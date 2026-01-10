Más allá del lujo: qué ver y qué hacer en Marbella, la joya de la Costa del Sol. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Marbella es mucho más que un destino asociado al lujo y la vida nocturna: es una de las ciudades más emblemáticas del sur de España y una referencia indiscutida del turismo premium en Europa.

Situada en plena Costa del Sol, frente al mar Mediterráneo y al pie de la Sierra Blanca, esta ciudad andaluza logró consolidarse como un enclave donde conviven exclusividad, patrimonio histórico y naturaleza.

Más allá del lujo: qué ver y qué hacer en Marbella, la joya de la Costa del Sol. Foto: Unsplash

A tan solo 57 kilómetros de Málaga y 583 km de Madrid, Marbella atrae cada año a turistas de alto poder adquisitivo, celebridades internacionales y viajeros que buscan servicios de excelencia. Su imagen global está fuertemente ligada a Puerto Banús, uno de los puertos deportivos más famosos del mundo.

Allí, yates de lujo, boutiques de firmas internacionales, restaurantes gourmet, discotecas exclusivas y alquileres de autos deportivos forman parte del paisaje cotidiano.

Hotel de lujo en Marbella, España. Foto: Booking.com.

Sin embargo, el atractivo de Marbella va mucho más allá de este símbolo del glamour. La ciudad cuenta con una costa de aproximadamente 26 kilómetros, con playas urbanas y más tranquilas, equipadas con servicios y complejos hoteleros de primer nivel. Esta diversidad permite disfrutar tanto del descanso como de una activa vida social frente al mar.

Uno de los grandes diferenciales de Marbella es su infraestructura turística de alta gama. Posee la mayor oferta de hoteles cinco estrellas y cinco estrellas Gran Lujo de toda Andalucía, concentrando más de la mitad de las plazas de este segmento en la provincia de Málaga. A esto se suma una red de 14 campos de golf abiertos durante todo el año, lo que la convierte en la ciudad con más campos de golf de España, en un entorno privilegiado entre el mar y la montaña.

Hard Rock Hotel Marbella, en España. Foto: Hard Rock Hotel.

El reconocimiento internacional llegó también a través de European Best Destinations, que en 2022 incluyó a Marbella entre los destinos más exclusivos y prestigiosos de Europa, destacando su calidad de servicios, su entorno natural y su propuesta cultural.

Más allá del lujo: qué ver y qué hacer en Marbella, la joya de la Costa del Sol

En el plano histórico, el casco antiguo de Marbella es una visita obligatoria. Sus calles angostas, casas blancas y balcones llenos de flores conducen a la Plaza de los Naranjos, un espacio fundacional del siglo XV donde se concentran edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, la Casa del Corregidor y la Ermita de Santiago.

Muy cerca se alza la Iglesia Mayor de la Encarnación, del siglo XVI, famosa por su portada de piedra y su imponente órgano, considerado uno de los más importantes del siglo XX en España.

Casco histórico de Marbella, en España. Foto: TripAdvisor.

La Avenida del Mar, que conecta el Parque de la Alameda con el Paseo Marítimo, funciona como un museo al aire libre gracias a su colección de esculturas de Salvador Dalí. A esto se suman espacios culturales como el Museo del Grabado Español Contemporáneo, con obras de Picasso, Miró y Dalí, el Museo Ralli, dedicado al arte contemporáneo latinoamericano y europeo, y el Centro Cultural Cortijo Miraflores.

Además, Marbella conserva importantes yacimientos arqueológicos, como la basílica paleocristiana de Vega del Mar, las termas romanas de Guadalmina y la villa romana de Río Verde, que dan cuenta de su extensa historia.

Así, Marbella se posiciona como un destino integral: lujo, cultura, playas y patrimonio histórico conviven en una ciudad que sigue marcando tendencia dentro del turismo europeo de alto nivel.