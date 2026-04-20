Porciones abundantes y un servicio directo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Palermo suma una apertura que habla directamente a la nostalgia gastronómica porteña, pero con una mirada actual. En una esquina estratégica frente a Plaza Armenia, acaba de abrir sus puertas Rioba, un bodegón que apuesta fuerte por la cocina tradicional, las porciones generosas y una experiencia pensada para compartir, sin vueltas ni artificios.

En un contexto donde abundan las propuestas de autor y los menús minimalistas, este nuevo espacio elige ir a contramano: platos abundantes, sabores reconocibles y un servicio directo que remite a los clásicos restaurantes de barrio, pero con una puesta en escena renovada.

Un concepto con identidad porteña desde el nombre

El nombre Rioba ya marca el pulso del lugar. Es “barrio” escrito al revés en lunfardo y funciona como una síntesis de la idea que atraviesa todo el proyecto: recuperar el espíritu del bodegón porteño, ese punto de encuentro donde se come bien, en cantidad y sin pretensiones, pero adaptado a las expectativas actuales del público.

Un bodegón recién abierto en Palermo apuesta por la cocina porteña clásica Foto: Instagram @rioba.bodegon

La propuesta no intenta ser una réplica del pasado, sino una reinterpretación contemporánea del formato: respeto por la tradición, orden en la ejecución y una experiencia cuidada desde que el comensal se sienta hasta que termina el postre.

Un espacio amplio, funcional y con guiños clásicos

La ambientación acompaña el concepto sin caer en excesos. Manteles a cuadros, pisos damero, ladrillo a la vista y fotografías en blanco y negro conviven con una distribución moderna que prioriza la comodidad y la circulación. El local cuenta con capacidad para cerca de 100 personas, distribuidas en distintos niveles, una terraza techada con vista a la plaza y mesas al exterior que se vuelven protagonistas durante los días templados.

El salón logra equilibrar el clima bodegonero con una estética limpia, ideal tanto para almuerzos tranquilos como para cenas grupales.

Servicio tradicional y detalles que suman experiencia

Uno de los diferenciales del lugar está en el servicio. La atención es clásica, directa y sin vueltas, con mozos uniformados y una dinámica ágil pensada para acompañar el ritmo del salón. No se cobra cubierto y la experiencia comienza con un aperitivo de cortesía que refuerza esa idea de hospitalidad tan asociada a los bodegones históricos.

La carta recorre los grandes hits del recetario porteño, con especial énfasis en las milanesas tamaño XL Foto: Instagram @rioba.bodegon

Este tipo de detalles construyen una experiencia completa, donde no solo importa lo que llega al plato, sino también el clima general del lugar.

Una carta enfocada en clásicos bien hechos

La cocina es el verdadero corazón de Rioba. La carta recorre los grandes hits del recetario porteño, con especial énfasis en las milanesas tamaño XL, pensadas para compartir y convertidas en uno de los pilares del menú.

A esto se suman entradas frías y calientes que remiten a la cocina casera de siempre, platos de larga cocción, carnes a la parrilla, pastas con salsas tradicionales y opciones de pescado. La lógica es clara: recetas simples, bien ejecutadas y con protagonismo absoluto del sabor.

La cocina es el verdadero corazón de Rioba Foto: Instagram @rioba.bodegon

Como gesto a la tradición, cada día 29 hay una propuesta especial de ñoquis, un ritual que dialoga directamente con la cultura gastronómica local.

Postres clásicos y bebidas con identidad

La sección dulce no se queda atrás. Los postres siguen la misma línea que el resto del menú: recetas conocidas, porciones abundantes y combinaciones con helado que invitan a cerrar la comida sin apuro.

En bebidas, hay un fuerte guiño bodegonero con vermut, sidra y tinto de verano tirado, además de vinos tradicionales y cócteles clásicos servidos en pingüinos, un símbolo infaltable de la mesa porteña.

Un nuevo punto de encuentro en Palermo

Con esta apertura, Rioba se integra al circuito gastronómico de Palermo como una alternativa clara para quienes buscan cocinar como en casa, comer bien y sin restricciones, y disfrutar de una salida relajada, ideal para grupos, familias o encuentros entre amigos.

En tiempos donde la gastronomía muchas veces prioriza la forma por sobre el fondo, este bodegón apuesta por lo esencial: comida abundante, identidad porteña y una experiencia que invita a volver.

Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.