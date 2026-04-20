La ciudad bonaerense con paisajes serranos que deslumbra con su fiesta del Omelette Gigante:

Fiesta del omelette gigante Foto: Redes sociales

Pigüé reafirma cada año su identidad con la Fiesta del Omelette Gigante, un evento que trasciende lo gastronómico y se convierte en símbolo de encuentro, memoria y pertenencia. La celebración convoca a vecinos y visitantes, con una receta descomunal que se comparte de manera gratuita y refuerza el espíritu solidario de la comunidad.

La preparación es el corazón del festejo. Más de 15.000 huevos, 100 kilos de jamón y una selección de hierbas y condimentos se transforman en un omelette cocinada a la vista del público, en una sartén montada sobre fuego de leña. El ritual despierta aplausos, cámaras y curiosidad entre quienes se acercan.

La organización está a cargo de una cofradía dividida en equipos, que coordina cada paso con precisión. Mientras algunos rompen y controlan los huevos, otros preparan los ingredientes y manejan la cocción, en un proceso que demanda coordinación y tiempo justo para lograr el punto exacto.

26° edición del “Omelette Gigante de Pigüé”. Foto: Instagram @omelettepigue

El inicio de la fiesta suele estar marcado por un desfile inaugural, con banderas, estandartes y la presencia de bandas musicales e instituciones locales. Ese momento formal da paso luego a la cocina abierta, donde el público acompaña cada etapa hasta que llega la señal de servir.

Cuando el omelette esté listo, se arma un circuito para el reparto. Cada persona recibe su porción en platos descartables, junto a trozos de baguettes de gran tamaño preparadas especialmente para la ocasión. Comer juntos, de pie y al aire libre, es parte esencial de la experiencia.

La historia de Pigüé: el rincón bonaerense con una fuerte herencia francesa

Ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Pigüé nació como colonia agrícola a fines del siglo XIX. Fue fundada el 4 de diciembre de 1884 por familias provenientes del sur de Francia, principalmente de la región de L’Aveyron, que se asentaron junto a inmigrantes españoles e italianos.

Esa raíz europea dejó huellas visibles en la traza urbana, el empedrado, la arquitectura y las costumbres. El nombre Pigüé proviene del vocablo indígena Pi-Hue, que significa “lugar de encuentro”, una definición que aún hoy describe el espíritu de la ciudad.

Qué es la Fiesta del Omelette Gigante y cuándo se celebra

26° edición del “Omelette Gigante de Pigüé”. Foto: Instagram @omelettepigue

La Fiesta del Omelette Gigante es la celebración más reconocida de Pigüé y una de las expresiones más claras de su vínculo con Francia. Suele realizarse a comienzos de diciembre, en torno al aniversario de la ciudad, y se convirtió en un clásico del calendario regional.

En años con fin de semana largo, el evento potencia la llegada de turistas y funciona como motor económico para alojamientos, restaurantes y comercios. La gratuidad del plato refuerza su esencia de fiesta popular y abierta.

La conexión entre Pigüé y la Comarca de las Sierras de la Ventana

Además de su perfil cultural, Pigüé se integra a al Comarca de las Sierras de la Ventana, una región conocida por sus paisajes serranos y propuestas al aire libre. Desde la ciudad es posible acceder a cerros, senderos y áreas naturales que complementan la visita gastronómica.

Ese vínculo permite combinar la fiesta con escapadas de trekking, ciclismo o turismo rural, ampliando la oferta para quienes llegan desde distintos puntos de la provincia.

Dónde queda Pigüé y cómo llegar desde CABA

Pigüé es cabecera del partido de Saavedra y está enclavada en un valle rodeado por los cordones serranos de Cura Malal y Bravard. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto o en micro de larga distancia.

En auto, Pigüé está a unos 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje demanda entre 5 horas y media y 6 horas, según el tránsito y las paradas. El camino más utilizado combina autopista y rutas bonaerenses: se sale por la Riccheri o la Ezeiza–Cañuelas, se continúa por la Ruta Nacional 205 hasta la zona de Bolívar y desde allí se toma la Ruta Provincial 65 hasta empalmar con la Ruta Nacional 33, que conduce directo a la ciudad.

Más allá de la Fiesta del Omelette Gigante, la ciudad ofrece museos, parques, circuitos autoguiados y una agenda cultural activa durante todo el año, ideal para una escapada que combine historia, sabores y naturaleza.