Bodegón La Popular. Foto: Instagram/lapopulardesantelmo

En la esquina de Avenida Caseros y Bolívar, el aroma inconfundible de la cocina casera se impone antes incluso de cruzar la puerta. Estofados, tortillas y milanesas XL recién cocinadas hacen una escena que despierta el hambre y remite a los clásicos bodegones porteños.

En esa intersección funciona La Popular, un restaurante con identidad propia que recupera lo mejor de la tradición gastronómica de barrio. Su historia comenzó con el reencuentro de dos amigos de la adolescencia que decidieron transformar esa esquina abandonada en un proyecto compartido: crear un espacio gastronómico, auténtico y donde la comida es la protagonista.

Bodegón La Popular. Foto: Instagram/lapopulardesantelmo

San Telmo: el renacer de una esquina abandonada convertida en bodegón

El destino volvió a cruzarlos tiempo después, ya con carreras consolidadas en la alta cocina internacional. El encuentro fue casual en un club de tenis y, mientras sus hijos jugaban un partido, ellos terminaban de cerrar la idea de abrir un bodegón. De esta manera nació La Popular, un restaurante que imita las recetas de la abuela, pero con un guiño moderno y descontracturado.

En esa intersección no había nada y estaba muy lejos de ser una esquina gastronómica, ya que la gente pasaba y “sentía miedo”. Sin embargo, Diego Sícoli y Ariel Almeyda hicieron de una zona “sin identidad” un sitio que en la actualidad es muy transitado.

Bodegón La Popular. Foto: Instagram/lapopulardesantelmo

Cocina con historia: el secreto de este “templo” de la comida casera

La propuesta de la cocina de La Popular es muy deliciosa: platos honestos, abundantes y pensados para compartir. Con el paso del tiempo, logró convertirse en una parada obligada para los comensales y en un punto de encuentro para grupos de personas. “Si el zapato aprieta, una milanesa alcanza para dos y nadie se queda con hambre”, remarcan los dueños del local, mientras el salón lleno de gente confirma que la esencia porteña sigue muy presente.

Bodegón La Popular. Foto: Instagram/lapopulardesantelmo

Lo más destacado del menú de La Popular son las milanesas XL, que vienen desde la clásica napolitana hasta versiones más creativas como la Fiorentina, con espinaca, crema y parmesano, o combinaciones con chorizo colorado.

También tienen el festival de tortillas, que son más de diez variedades y siempre están en su punto justo. Y cuando baja la temperatura, los platos de olla como el locro, el mondongo o el guiso de lentejas se adueñan del menú, aportando ese calor reconfortante que define al lugar.

Bodegón La Popular. Foto: Instagram/lapopulardesantelmo

Dónde queda La Popular y cómo llegar desde CABA

Para ir, conviene tener en cuenta una regla clave: no trabajan con reservas y la atención es por orden de llegada. La dirección es Avenida Caseros 500, esquina Bolívar, en San Telmo. Abren de domingo a jueves de 12 a medianoche, y los viernes y sábados estiran la jornada hasta las 00:30. Un dato más: la espera siempre vale la pena.

Las opciones más claras para llegar a La Popular:

En subte (la más fácil):

Tomá la línea C o E.

Bajate en estación Constitución.

Caminás 2–3 minutos hasta la esquina de Caseros y Bolívar.

En colectivo:

Líneas 22, 24, 29, 39, 46, 53

También pasan cerca: 10, 62, 143, 129, 197

En tren: