Las termas con agua de mar ideales para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Con vistas abiertas al río Paraná y un entorno natural cuidado, el Complejo Termal de La Paz se consolida como uno de los destinos más valorados por jubilados que buscan mejorar su calidad de vida a través del descanso y los beneficios terapéuticos del agua termal, en un predio que combina salud, relax y servicios accesibles.

Las aguas termales, de origen marino, emergen a temperaturas de hasta 42°C y presentan una alta concentración de minerales como sulfatos, calcio, magnesio y estroncio. Esta composición las vuelve especialmente recomendadas para afecciones circulatorias, respiratorias, dermatológicas y para aliviar dolores musculares y articulares frecuentes en adultos mayores.

Termas de La Paz. Foto: lapazentrerios.tur.ar

Uno de los efectos más destacados del circuito termal es su capacidad sedante y relajante, que contribuye a disminuir el estrés y favorecer un descanso más profundo. Por ese motivo, muchos jubilados incorporan las termas como parte de rutinas de bienestar o escapadas fuera de temporada alta.

Piscinas, temperaturas y servicios pensados para el descanso

El complejo ocupa un predio de 12 hectáreas sobre las barrancas del Paraná, desde donde se obtienen vistas panorámicas del río y las islas. Las piletas están distribuidas para permitir momentos de calma, ideal para disfrutar tanto de los atardeceres como de la noche al aire libre.

Actualmente, el Complejo Termal de La Paz cuenta con 11 piscinas de distintas profundidades y temperaturas, adaptadas a diferentes necesidades físicas. Ocho son descubiertas y tres cubiertas, dos de ellas equipadas con hidrojets, muy valorados por sus efectos relajantes y descontracturantes.

Además del área termal, el predio dispone de confitería con terraza balcón, sectores parquizados para descansar, vestuarios, sanitarios, servicio de enfermería y estacionamiento interno para autos y colectivos. El acceso es cómodo y seguro, un punto clave para el público jubilado.

Termas de La Paz. Foto: lapazentrerios.tur.ar

Tarifas para jubilados y horarios del Complejo Termal de La Paz

En cuanto a los valores, desde el 1° de febrero de 2026 la entrada general para jubilados tiene un costo de $8.000, con acceso a todas las piscinas durante la jornada. El complejo acepta todos los medios de pago y ofrece tarifas diferenciadas para contingentes.

El horario habitual es de 8 a 22 horas, de lunes a lunes, lo que permite organizar visitas sin apuro y aprovechar los momentos de menor concurrencia. El ingreso se realiza por Intendente Lamboglia y J. D. Perón, en el barrio termal de la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

Para quienes buscan combinar salud, naturaleza y tranquilidad, el Complejo Termal de La Paz se mantiene como una alternativa confiable para jubilados que desean regalarse tiempo de calidad frente al Paraná.

Todos los precios para el ingreso a Termas de La Paz

TURISTAS

Generales: $12.000

Desde 5 años: $5.000

Jubilados: $8.000

Motor home, casas rodantes o vehículos con trailers: $20.000

Contingentes de más de 20 personas (por persona): $10.000

Estacionamiento (turistas y locales): $3.000

LOCALES

Generales desde 12 años: $5.000

Menores de 12 años: $3.000

Cómo llegar a las Termas de la Paz en auto desde CABA

Viajar desde CABA al Complejo Termal de La Paz en auto particular es una de las opciones más elegidas por quienes buscan comodidad y autonomía durante el trayecto. El recorrido total es de unos 530 kilómetros y demanda, en promedio, entre seis y siete horas de viaje, según el ritmo de manejo y las paradas que se realicen en el camino.

Termas de la Paz Foto: Turismo Entre Rios

La salida más habitual desde la Ciudad de Buenos Aires es por Acceso Norte (Panamericana) o Acceso Oeste, para luego conectar con la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario. Este primer tramo es mayormente autopista, con buen estado de calzada y múltiples estaciones de servicio, lo que permite manejar con tranquilidad y detenerse a descansar.

Luego de atravesar el complejo Zárate–Brazo Largo, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 12, ya en territorio entrerriano. Esta parte del trayecto ofrece un tránsito más sereno y paisajes abiertos, ideales para un viaje sin apuros.

Al acercarse a la ciudad de La Paz, la señalización facilita el acceso al área urbana y al barrio termal. El Complejo Termal de La Paz cuenta con estacionamiento dentro del predio, una ventaja importante para quienes viajan en auto y desean evitar caminatas largas o traslados adicionales.

Para jubilados que prefieren viajar a su propio ritmo, el auto particular permite organizar horarios, descansar cuando sea necesario y llevar equipaje sin restricciones, convirtiéndose en una alternativa cómoda y segura para llegar a las termas y comenzar la experiencia de descanso desde el primer kilómetro.