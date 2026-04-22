Cusi Cusi, Jujuy. Foto: larutanatural.gob.ar

Argentina ofrece un gran abanico de destinos turísticos, tanto para disfrutar en familia como en pareja, con amigos o incluso en solitario. Su enorme y maravillosa diversidad la convierte en un país rico en flora, fauna y paisajes únicos, donde cada región propone una experiencia distinta. Para quienes buscan aventuras y paisajes fuera de lo común, hay un rincón en el norte que sorprende por su aspecto casi extraterrestre.

Se trata de Cusi Cusi, un pequeño pueblo jujeño ubicado cerca de la frontera con Bolivia que invita a desconectarse por completo de la rutina. Allí, los turistas pueden sumergirse en la cultura norteña, degustar platos típicos y recorrer senderos con vistas impresionantes en un entorno de absoluta tranquilidad.

Cusi Cusi, Jujuy. Fuente: Ruta Natural Argentina

Entre historias y paisajes, cómo es el maravilloso pueblito Cusi Cusi

Este destino es uno de los “tesoros ocultos” preferidos por los viajeros curiosos. En sus alrededores se encuentra la Comunidad de Paicone, que alberga cuevas históricas y conserva vestigios del antiguo Camino del Inca, aportando un valor cultural y arqueológico único a la experiencia.

Uno de sus mayores atractivos es el llamado Valle de la Luna de Cusi Cusi, un paisaje de formaciones geológicas moldeadas por la erosión que, por su color rojizo y su aridez, recuerda a la superficie de Marte. La similitud con imágenes captadas por la NASA lo convierte en un escenario tan impactante como fotogénico.

Valle de la Luna Cusi Cusi. Foto Instagram @123rupess.

Ubicado a unos 4.700 metros sobre el nivel del mar, Cusi Cusi también se destaca por su producción de quinoa. Entre sus puntos más visitados aparece la antigua iglesia del pueblo, un sitio cargado de historia donde alguna vez funcionó el caserío Kakahara, hoy convertido en otro atractivo imperdible de esta joya jujeña.

¿Cómo llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy?

Llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy es una gran aventura, ya que el recorrido atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del norte argentino. La distancia ronda entre 340 y 380 kilómetros, y el viaje puede llevar entre 6 y 8 horas dependiendo del estado del camino y las paradas que se realicen.

La forma más conveniente de llegar es en auto. Desde la capital jujeña se toma la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por localidades como Tilcara y Humahuaca, hasta llegar a Abra Pampa. Hasta ese punto el camino es asfaltado y en buenas condiciones. A partir de allí, el trayecto continúa por rutas provinciales y tramos de la Ruta Nacional 40, donde predominan los caminos de ripio. Esta parte del viaje requiere más precaución, ya que hay menos servicios y el terreno puede ser irregular.

Cusi Cusi, Jujuy. Foto: X

Otra alternativa es tomar una ruta más escénica, pasando por Purmamarca, las Salinas Grandes y la zona de Susques, para luego conectar con la Ruta 40. Este camino ofrece paisajes espectaculares de la Puna, aunque es más largo y exigente.

Es importante tener en cuenta que Cusi Cusi se encuentra a casi 3800 metros sobre el nivel del mar, por lo que pueden sentirse los efectos de la altura. Además, hay poca señal de celular y escasas estaciones de servicio, por lo que se recomienda viajar con el tanque lleno, llevar agua y comida.