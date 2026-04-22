La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

Comer rico, sentirse como en casa y disfrutar del auténtico aire barrial porteño es posible. En el corazón de Caballito, un bodegón logró conquistar tanto a vecinos como a visitantes gracias a su propuesta sencilla, sabrosa y sin pretensiones.

¿La estrella indiscutida del bodegón? Una tortilla de papas con chorizo colorado que se volvió viral y ya es marca registrada del lugar.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

La Morocha, un bodegón con ambiente hogareño y aire barrial

Se trata de La Morocha, un clásico bodegón que funciona dentro del Club Oeste. Con un ambiente cálido y familiar, este espacio se convirtió en punto de encuentro para quienes buscan platos bien argentinos, atención cercana y esa mística de club de barrio que nunca pasa de moda.

La propuesta combina lo mejor de la tradición con algunos guiños creativos, pero siempre respetando la esencia de la cocina casera. En ese marco, la tortilla ocupa un lugar central: porciones abundantes, textura perfecta y un sabor que remite directamente a las comidas de domingo en familia.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

El plato estrella de La Morocha

Quienes ya pasaron por sus mesas coinciden: la tortilla es el gran imán. Dorada por fuera, húmeda y suave por dentro, suma el toque distintivo del chorizo colorado, que le aporta intensidad y carácter. Es un plato simple en apariencia, pero cocinado con precisión y personalidad.

Qué comer en La Morocha: todo lo que podés encontrar en su menú

Más allá de su especialidad, la carta ofrece un recorrido por los grandes clásicos del bodegón. Entre los favoritos aparecen el risotto cremoso al estilo de la casa, el pastel de papas bien contundente, la milanesa con guarnición y el infaltable mondongo argentino.

Además, el bodegón ofrece una parrillada especial para compartir, que se puede acompañar con guarnición. Para el final, no faltan los postres tentadores como brownies, helados y el tradicional flan mixto.

La Morocha bodegón. Foto: Instagram/bodegon_la_morocha

El lugar se completa con una ambientación que invita a quedarse: fotos antiguas, objetos cargados de historia y una atmósfera relajada que evoca el Buenos Aires de otras épocas. Todo está pensado para que la experiencia no sea solo gastronómica, sino también emocional.

Un imperdible de Buenos Aires: cómo llegar a La Morocha en subte y colectivo

La Morocha se ubica en José María Moreno 446, dentro del Club Oeste, en pleno barrio de Caballito. El restaurante abre sus puertas de martes a viernes de 12 a 23.30, ideal tanto para almuerzos tranquilos como para cenas con amigos. Los sábados funciona en doble turno, de 12 a 16 y de 20 a 0, mientras que los domingos ofrece servicio al mediodía, de 12 a 16, perfecto para disfrutar de un buen plato bien casero en plan familiar.

Gracias a su ubicación céntrica, llegar a este aclamado bodegón es relativamente sencillo. Las líneas A y E del subte tienen paradas cercanas: las estaciones Acoyte y José María Moreno, respectivamente, son las más recomendables.

Además, múltiples líneas de colectivos como el 8, el 132 y el 55 circulan por la zona, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad. Para asegurar el lugar, se puede hacer una reserva llamando o enviando un mensaje al 11 7076 5666, o pedir comida para llevar al 11 5356 0720.