Termas con descuentos Foto: Foto generada con IA Canal 26

En lo profundo de la cordillera neuquina, donde la actividad volcánica sigue moldeando el paisaje y aportando recursos naturales únicos, Copahue inicia una nueva temporada termal con una propuesta que combina bienestar, naturaleza y beneficios exclusivos para adultos mayores. Este reconocido complejo de aguas curativas renueva su funcionamiento con descuentos especiales para jubilados y pensionados, en un contexto que apuesta al turismo de salud y al acceso a tratamientos de calidad.

Ubicado al norte de la provincia de Neuquén, a más de 1.400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Copahue no es solo un destino turístico: es uno de los centros de medicina termal más importantes de Sudamérica, valorado por especialistas y visitantes de todo el país.

Un lugar único donde la naturaleza se transforma en bienestar

Lo que distingue a Copahue de otros complejos termales es su origen volcánico. La actividad del volcán Copahue permite el surgimiento de aguas minerales, fangos y vapores naturales con propiedades terapéuticas ampliamente reconocidas. Cada temporada, miles de personas llegan atraídas por los beneficios que estos recursos aportan a la salud física y al descanso mental.

Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

Las aguas termales presentan diferentes composiciones químicas, con temperaturas variables que van desde agradables baños tibios hasta surgentes más calientes. Esta diversidad permite aplicar tratamientos personalizados, especialmente recomendados para afecciones reumatológicas, musculares, dermatológicas y circulatorias.

Beneficios exclusivos para jubilados y adultos mayores

Uno de los anuncios más destacados de la nueva temporada es el descuento del 50% para jubilados y pensionados, una medida que busca facilitar el acceso a tratamientos de bienestar y posicionar a Copahue como un destino inclusivo dentro del turismo de salud.

Además, se mantienen otros beneficios importantes:

Ingreso gratuito para menores de cinco años

Descuentos para residentes neuquinos

Tarifas diferenciadas según el tipo de servicio elegido

Estos incentivos generan un fuerte interés en adultos mayores que buscan alternativas naturales para mejorar su calidad de vida, en un entorno tranquilo y de alta calidad ambiental.

Tratamientos, circuitos y servicios disponibles

La temporada termal ofrece una amplia variedad de opciones, que van desde baños individuales en lagunas naturales hasta circuitos integrales de cuidado corporal. Entre los servicios más demandados se encuentran:

Baños en lagunas de fango mineral

Vapor sulfurado de origen volcánico

Hidromasajes terapéuticos

Máscaras faciales naturales

Tratamientos supervisados por profesionales de la salud

Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

Además, el complejo cuenta con servicios de kinesiología, masoterapia, consultorios médicos, gimnasio terapéutico y espacios de descanso. Todo está pensado para ofrecer una experiencia completa, segura y orientada al bienestar integral.

Cuándo conviene viajar y por qué esta temporada es ideal

Copahue funciona exclusivamente durante los meses de clima benigno, ya que las nevadas invernales impiden el acceso. Por ese motivo, marzo y abril se destacan como los mejores meses para visitar el complejo, con temperaturas agradables y menor afluencia de turistas.

Esto permite disfrutar de los tratamientos con mayor tranquilidad, acceder a turnos con mayor flexibilidad y aprovechar al máximo los servicios sin aglomeraciones.

Cómo llegar a Copahue desde distintos puntos del país

Viajar a Copahue requiere planificación, pero el trayecto es parte de la experiencia. La forma más común de llegar es volar hasta la ciudad de Neuquén y luego continuar por vía terrestre hacia Caviahue-Copahue. El último tramo del viaje atraviesa paisajes cordilleranos únicos, con bosques de pehuenes y formaciones volcánicas que anticipan la llegada a un entorno diferente.

Un destino que combina salud, paisaje y descanso

Con su reapertura, el spa volcánico de Copahue reafirma su lugar como uno de los destinos de bienestar más importantes de la Patagonia, con propuestas que priorizan la salud, el turismo responsable y el acceso para adultos mayores.

Para quienes buscan descansar, aliviar dolencias o simplemente conectarse con la naturaleza, Copahue vuelve a posicionarse como una opción ideal, con beneficios exclusivos que hacen de esta temporada una oportunidad difícil de dejar pasar.