Montañas, viñedos y pueblitos de ensueño: la ruta argentina que enamora a todos los turistas

Aunque se crea que la Ruta 40 es la que tiene los mejores paisajes de todo el país, lo cierto es que hay otra que cada vez más viajeros eligen para realizar escapadas y turismo por distintos lugares.

Ruta 68, rutas argentinas Foto: Wikipedia /Rutas Argentinas

Argentina tiene miles de pueblitos y lugares salidos de cuentos para recorrer. Sus rutas, conectan a cada una de las provincias y pasan por paisajes increíbles, tales como la ruta 7 y la 40. Sin embargo, con menos de 200 kilómetros hay una ruta en particular que es catalogada como la más linda del país, ya que combina la naturaleza,la cultura y la gastronomía.

Y si bien la Ruta Nacional 40 es famosa por sus paisajes entre lagos y montañas, lo cierto es que la Ruta Nacional 68 no tiene nada que envidiarle: su atractivo recorre viñedos, pueblos pintorescos y postales inolvidables del norte argentino.

Ruta 68, rutas argentinas Foto: Wikipedia /Rutas Argentinas

Este recorrido de 183 kilómetros une la ciudad de Salta con Cafayate y atraviesa algunos de los escenarios más impactantes de los Valles Calchaquíes. A lo largo del trayecto, los viajeros se encuentran con monumentos históricos, lagunas, decenas de pueblitos perdidos en el norte y vistas panorámicas que convierten el viaje en una experiencia en sí misma.

Aunque tiene menos de 200 kilómetros, la Ruta 68 concentra una variedad de paisajes y atractivos que la vuelven única. Desde ciudades coloniales hasta diques imponentes, cada parada invita a detenerse y disfrutar del entorno.

Salta la linda. Foto: Wikipedia.

Ruta Nacional 68: la más linda de la Argentina

El recorrido de esta ruta comienza en la Ciudad de Salta, en el corazón histórico del lugar, donde se pueden observar verdaderas joyas patrimoniales, como la Catedral Basílica y el antiguo Cabildo, hoy convertido en museo. En este primer tramo, el camino ofrece panorámicas abiertas y una transición gradual entre la ciudad y el interior provincial.

La Ruta Nacional 68 recorre íntegramente la provincia y es considerada uno de los caminos más pintorescos del norte argentino. A lo largo de 183 kilómetros, conecta dos puntos clave del turismo salteño: la capital provincial con Cafayate, atravesando escenarios naturales que combinan cerros, ríos, viñedos y pequeños pueblos.

A medida que avanza, la Ruta 68 se aproxima al Dique Cabra Corral, uno de los puntos más destacados del trayecto. Ubicado sobre el río Juramento, es el embalse más grande del noroeste argentino y un lugar elegido tanto para el descanso como para actividades al aire libre.

Ruta 68, rutas argentinas Foto: Wikipedia /Rutas Argentinas

Después del dique, la ruta continúa atravesando áreas de montañas y quebradas, marcando el ingreso a los paisajes característicos de los Valles Calchaquíes. En esta parte del recorrido se suceden postales de cerros de distintos colores, ríos secos, formaciones naturales y pequeñas localidades rurales que reflejan la identidad del norte argentino.

La Ruta Nacional 68 finaliza en Cafayate, uno de los destinos turísticos más importantes de Salta. Famosa por sus viñedos y vinos torrontés, la ciudad es el punto ideal para cerrar el recorrido y continuar explorando los Valles Calchaquíes.