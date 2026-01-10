Playa Alfar, Mar del Plata. Foto: X

La temporada de verano 2026 promete descuentos y oportunidades imperdibles para todo el público. Esta vez, los jubilados no se quedan afuera de las promociones: podés viajar con ofertas de hasta un 40% en pasajes.

Enero es el mes del año que muchos aprovechan para desconectar de la rutina diaria, conocer algún paraje encantador o simplemente descansar de la vorágine citadina. Sin embargo, año a año, los problemas respecto del costo que implican estas aventuras se convierten en un incordio a la hora de tomar la decisión de viajar. Más en el caso de un grupo perjudicado económicamente, como lo son los jubilados y pensionados.

Pero este verano, los descuentos que ofrece Trenes Argentinos para la adquisición de pasajes de larga distancia permiten soñar con unas vacaciones increíbles en los lugares más turísticos del país, ya sea la costa atlántica, las montañas, o algún pueblecito oculto en el interior que deslumbre a sus visitantes.

Dónde comprar pasajes con descuento

Los tickets con descuento se pueden adquirir en la web oficial de Trenes Argentinos. Es importante recordar que se debe seleccionar la opción de jubilado, o beneficiario del CUD, según corresponda, y el sistema aplicará automáticamente el descuento.

Si bien también se pueden comprar en puntos de venta presenciales, la obtención de billetes vía web suma un 10% de descuento. Las boleterías se encuentran en las estaciones de Retiro, Constitución y Once. En el caso de estar en el grupo de beneficiarios, el descuento alcanza el 40%.

Cuánto cuesta ir a Mar del Plata en tren siendo jubilado

Los trenes de larga distancia a Mar del Plata son una de las joyas del verano. Amplios, lindos y cómodos, conjugan la famosa fórmula de la triple B: Bueno, Bonito y Barato. El precio varía según el tipo de asiento que se elija. Para Pullman vale 40.500 pesos, por lo que con el descuento quedaría en 27.000 pesos (incluye el costo por servicio de compra). En Primera, el precio es de $34.200 y con descuento queda en $22.800.

Es importante recordar que, si sacaste el billete con beneficio por ser jubilado o pensionado, deberás presentar la credencial correspondiente.

También podrán gozar de este beneficio los jubilados y/o pensionados que se encuentren individualizados en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), quienes deberán presentar al momento de adquirir el pasaje su credencial del IPS.

Descuentos para viajar en micro de larga distancia

A diferencia del sistema ferroviario, donde todo está centralizado en Trenes Argentinos, en el caso de los micros de larga distancia cada empresa maneja sus propios descuentos y condiciones. Por eso, lo más recomendable es que cada pasajero consulte directamente en la web oficial o en las boleterías de la compañía con la que desea viajar. Así podrá encontrar la opción que mejor se ajuste a su destino, fecha y presupuesto.