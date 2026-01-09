Acantilados en Mar del Plata. Foto: bafilma.gba

El verano es la época en la que miles de turistas se movilizan a diferentes destinos con el fin de poder disfrutar de unos días de sol, arena y relax. Pero muchas veces se ven impedidos en sus objetivos por el gentío que atesta las playas más turísticas del país.

Sin embargo, una alternativa oculta se alza a solo unos minutos de Mar del Plata, donde las playas son amplias, la gente es poca y el agua es azul turquesa. ¿Su nombre? Acantilados.

Recientemente, las playas de Acantilados tomaron notoriedad gracias al video del influencer @augustoungusto.ok, donde se lo ve disfrutando de un día de sol esplendoroso, con el agua turquesa cristalina y una playa que permite la plena conexión con la naturaleza.

Acantilados, la playa oculta cerca de Mar del Plata. Foto: Instagram @augustoungusto.ok

Acantilados es un balneario ubicado al sur del faro de Punta Mogotes. Si bien pertenece al cordón de playas de Mar del Plata y está bajo la administración del intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sus playas contrastan fuertemente con las de La Feliz, caracterizándose por su estilo agreste, sus pocas edificaciones y sus grandes acantilados, que donaron el nombre al conjunto de playas.

Surgen como una alternativa ideal para aquellos visitantes que cuenten con movilidad propia, ya que si bien no está cerca de las playas más turísticas de Mar del Plata, se puede llegar en un viaje de menos de 35 minutos en auto.

Así como las playas de Chapadmalal causaron furor el verano pasado, gracias a su tranquilidad y desconocidos balnearios, Acantilados promete ser la sorpresa de este verano, ofreciendo un paraje silvestre, tranquilo y alejado de las muchedumbres, con agua celeste casi transparente como la gran joya del paraje.

Playa de Los Acantilados. Foto: Instagram @losacantiladospueblodemar

Además, en comparación con los balnearios más concurridos de La Feliz, la extensión de las playas de Acantilados es grande. Metros y metros de arena permiten disfrutar a los turistas de un Fútbol Playa, un tejo en familia o disfrutar del sol sentado en la reposera, sin la necesidad de reubicarse cada vez que la marea sube.

El último punto que terminó por enamorar a los visitantes es la ausencia de sombrillas, paradores y carpas privadas que se asientan en la playa y quitan espacio para disfrutar. Un mal que aqueja a muchos en las playas de Punta Mogotes, y la razón por la cual los turistas se movilizan hacia el sur, escapando del hastío.

Cómo llegar a las playas de Acantilados

Playa de Los Acantilados. Foto: Instagram @losacantiladospueblodemar

Si bien la mejor manera de alcanzar estas playas paradisíacas es con movilidad particular, ya sea auto propio, Uber o Taxi, también se puede llegar en transporte público e incluso, en bicicleta.

En auto, se debe agarrar la Avenida de los Trabajadores, que luego se convierte en la Ruta Provincial 11. El faro de Punta Mogotes indica que nuestro destino está cerca. Solo unos kilómetros más, luego de pasar las playas Alfar y La Serena, se encuentra el Barrio Los Acantilados y solo queda elegir una de las bajadas para disfrutar de sus espaciosas playas.

En transporte público, la mejor opción es acercarse hasta Plaza Colón y tomarse el colectivo 511. Una vez pasada Playa Grande, el recorrido va bordeando la costa, por lo que es muy fácil de encontrar y permite conocer la ciudad de una manera diferente. Eso sí, a veces habrá que armarse de paciencia y templanza, porque hay mucho tránsito en la ciudad y las líneas no tienen mucha frecuencia.