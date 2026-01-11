El crucero más grande del mundo: Legend of the Sea. Foto: Daily Travelling News.

El Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, se prepara para marcar un nuevo hito en la historia de la navegación turística. La imponente embarcación completó con éxito su primera flotación en 2025 en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, un paso clave dentro del cronograma que lo acerca a su debut comercial, previsto para agosto de 2026.

Con capacidad para más de 10.000 personas a bordo, este coloso del mar promete redefinir por completo la experiencia de los cruceros a escala global.

El crucero más grande del mundo: Legend of the Sea. Foto: Daily Travelling News.

Una ciudad flotante

La magnitud del Legend of the Seas lo convierte en una verdadera ciudad flotante. Sus dimensiones superan ampliamente a las del histórico Titanic y reflejan el salto tecnológico que experimentó la industria naval en el último siglo. Con una eslora aproximada de 365 metros y un desplazamiento superior a las 250.800 toneladas brutas, el barco no solo impone récords, sino que también consolida una nueva era de megacruceros diseñados para el entretenimiento, el confort y la eficiencia operativa.

Desde el punto de vista de la ingeniería, el proyecto representa una proeza sin precedentes. El buque cuenta con 18 cubiertas distribuidas de forma estratégica para optimizar los espacios comunes y privados, además de 22 ascensores de alta velocidad que permiten una circulación fluida entre los distintos niveles. La operación de flotación inicial fue uno de los momentos más impactantes del proceso de construcción: demandó más de 12 horas de trabajo continuo y el uso de 92 millones de galones de agua, equivalentes a unas 140 piscinas olímpicas.

El crucero más grande del mundo: Legend of the Sea. Foto: Daily Travelling News.

En términos de capacidad, el Legend of the Seas redefine el concepto de turismo marítimo. Podrá alojar hasta 7.600 pasajeros y contará con una tripulación de aproximadamente 2.350 personas, lo que eleva la población total a bordo por encima de las 10.000. Para atender a esa “ciudad” en movimiento, el barco ofrece una infraestructura comparable a la de los resorts de lujo más exclusivos del mundo.

El entretenimiento es uno de sus grandes diferenciales. Dispone de siete piscinas, zonas recreativas al aire libre y el parque acuático Category 6, anunciado como el más grande jamás instalado en un crucero. A esto se suma una amplia oferta gastronómica, con cinco restaurantes principales y decenas de bares y espacios de comida distribuidos en distintas áreas del barco, pensados para satisfacer todo tipo de preferencias.

El crucero más grande del mundo: Legend of the Sea. Foto: Daily Travelling News.

El debut comercial del Legend of the Seas estará acompañado por un itinerario diseñado para atraer al turismo internacional de alto nivel. Durante el verano europeo de 2026, operará en el Mediterráneo con salidas desde Barcelona y escalas en puertos emblemáticos. Luego, a partir de noviembre de 2026, se trasladará al Caribe, con base en Fort Lauderdale, Florida, e incluirá paradas en destinos exclusivos como Perfect Day at CocoCay, la isla privada de la compañía en las Bahamas.

Con viajes de entre seis y ocho noches, el Legend of the Seas no solo busca batir récords de tamaño, sino también consolidarse como un símbolo del futuro del turismo en alta mar.