Arrancó la temporada de cruceros en Buenos Aires: cuánto salen y qué ofrecen el más accesible y el más lujoso este verano

La temporada terminará en marzo con minicruceros aptos para bolsillos flacos, pero como siempre, también están las opciones de vuelta al mundo hacia Europa y Asia.

Crucero Costa Favolosa. Foto: Costa Cruceros

El Puerto de Cruceros de Buenos Aires volvió a recibir pasajeros con el inicio de la temporada. Antes de que comenzara el verano, más precisamente el 19 de diciembre, el Costa Favolosa atracó con su voluminosa silueta para depositar turistas extranjeros y llevarse a una gran cantidad de argentinos hacia Uruguay y Brasil, con un formato all inclusive de tarifa cerrada.

La vida cotidiana en un crucero se sustenta por el servicio a bordo, incluyendo una amplia propuesta gastronómica, espectáculos diarios, instalaciones deportivas, spa y actividades para todas las edades.

La fórmula de comodidad, previsibilidad y atención personalizada se ha convertido en un diferencial creciente para el público argentino.

MSC y una temporada en Sudamérica. Foto: MSC

Tienen opciones de cuatro a nueve noches por los puertos sudamericanos que se ajustan a distintos perfiles de viajeros. A ellos se suma la vuelta al mundo que ofrecen ambas navieras que llegan hasta Buenos Aires, Costa y MSC, que utiliza sus buques Fantasia y Preziosa para conectar con Santos (São Paulo), Camboriú, Rio de Janeiro, Montevideo y Punta del Este, entre otros puertos, arrancando con 6 días.

Cómo es la vida a bordo de un crucero

Los transatlánticos que llegan al puerto de Buenos Aires (con ayuda de remolcadores porque el calado es muy bajo) son verdaderas ciudades flotantes llenas de actividades diurnas (piscinas, deportes, espectáculos) y nocturnas (casinos, fiestas, teatro) con una oferta gastronómica variada y abundante a toda hora, ambientes familiares y camarotes cómodos repartidos en diferentes categorías.

Crucero Costa Favolosa. Foto: Costa Cruceros

Tienen la ventaja de que el huésped encuentra bordo todo resuelto para las vacaciones. Si bien incluyen la mayoría de los servicios en su oferta, hay otros que requieren de un pago extra en caso de que el viajero lo requiera: la conexión a Internet y las bebidas con barra libre son los más pedidos. Todos tienen casino y juegos para chicos así como espacios para nuclear a los adolescentes. De esta manera se convierten en una opción para el viaje familiar con integrantes de todas las edades.

Para tener una idea de las dimensiones, el Costa Favolosa es un barco de 290 m de eslora, 35,5 m de manga y 114.500 toneladas de peso bruto. Posee 14 cubiertas, 1.508 camarotes (con baño privado, televisión, secador de pelo y caja fuerte; 524 tienen balcón: la opción ideal para quienes desean momentos de silenciosa privacidad), capacidad para 3.800 pasajeros y 1.110 tripulantes; un spa exclusivo, un muy buen equipado gimnasio con vista al mar, 9 piletas e hidromasajes, 6 restaurantes, 12 bares, teatro, tobogán acuático, una cancha polideportiva y un área para niños. Sí que es una ciudad flotante.

Los cruceros más barato y más caro de Buenos Aires

Con presupuestos para todos los bolsillos, ofrecen desde mini cruceros de tres noches a Uruguay, a la mencionada vuelta al mundo. Así se marca el rango de precios. Los viajes más largos conectan con ciudades europeas y también hay una ruta que une Sudamérica con el Pacífico y Asia.

Crucero Costa Favolosa. Foto: Costa Cruceros

Para quienes buscan escapadas breves, Costa ofrece minicruceros de cuatro noches hacia Montevideo y Punta del Este. El precio de este mini crucero en el Costa Favolosa, del 9 al 13 de marzo de 2026 a Uruguay, tiene un valor de U$S 358,80 por persona en cabina interna doble.

Además ya abrieron la venta para sus opciones 2026/2027 en Sudamérica, para que los viajeros puedan asegurarse con tiempo las vacaciones a bordo de los buques Costa Diadema y Costa Serena. La propuesta abarca hasta travesías de 9 noches entre diciembre de 2026 y abril de 2027, recorriendo los destinos más atractivos de la costa rioplatense y el litoral atlántico brasileño.

Los itinerarios incluyen escalas en playas emblemáticas como Montevideo, Punta del Este, Itajaí, Santos, Ilha Grande y Rio de Janeiro. Para celebrar la apertura de la temporada 2026/2027 en Sudamérica, Costa Cruceros ofrece un 30 % de descuento en la tarifa marítima, válido para reservas realizadas hasta el 27 de febrero de 2026. La promoción aplica en cabinas internas, externas y con balcón, en tarifas MyCruise y All Inclusive.

MSC y una temporada en Sudamérica. Foto: MSC

Yendo a los viajes más costosos, el MSC World Cruise de 132 noches en el MSC Magnifica, que sale de Génova y termina en Warnemünde (Berlín), tiene un precio de U$S 22.223. Hay dos opciones para argentinos: el de 21 noches, una versión acortada del anterior que también parte de Génova pero con el viaje que termina en Buenos Aires y tiene un valor desde U$S 3.241. Y el de 19 noches, que embarca en Barcelona y termina en Buenos Aires por U$S 2.897. En todos los casos los valores son en cabina interior (la más barata) y por persona, además e incluyen tasas portuarias. El precio total es en base a ocupación doble para la compra online en dólares estadounidenses.

Para la temporada 26/27, el MSC Grand Voyages en el MSC Fantasia, que hará Buenos Aires-Civitavecchia (Roma) durante 22 noches, tiene un costo de U$S 2.851. Pasa por Camboriu, Ilhabela, Rio de Janeiro, Maceió (Brasil) y Santa Cruz de Tenerife.

MSC y una temporada en Sudamérica. Foto: MSC

Y el Costa Serena, que terminará por Buenos Aires en 2026, es una propuesta para viajar desde Japón a la Argentina en 65 noches, visitando 14 países de tres continentes llenos de sorpresas, colores, aromas e historias para vivir. Tiene la particularidad de cada día se cambia de paisaje y de huso horario en un viaje desde Asia hasta Sudamérica. La oferta para reservar antes del 28 de febrero de 2026 incluirá: Wi-Fi Social para mantenerse en contacto y 10 accesos al spa por persona, para usar cuando quieran. El precio de esta opción arranca en U$S 8.954 por persona.