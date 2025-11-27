Lujo y confort: los mejores cruceros para descubrir los rincones más bellos de Sudamérica

Dos barcos ofrecen experiencias únicas al navegar rumbo a destinos paradisíacos en uno de los continentes más hermosos del mundo.

El Costa Favolosa, uno de los cruceros más impresionantes en Sudamérica. Foto: Wikipedia.

Una de las experiencias más placenteras de la vida tiene que ver con desconectar del día a día mientras se navega hacia destinos paradisíacos. Esta oportunidad para disfrutar de paisajes increíbles, gastronomía de primer nivel y entretenimiento para cualquier edad es aún más recomendable si los cruceros viajan por Sudamérica.

En el continente hay favoritos de los viajeros. Uno de ellos es el Costa Diadema, que realizará itinerarios de siete noches desde Buenos Aires, y otro el Costa Favolosa, que regresará a la región con travesías de ocho y nueve noches, partiendo desde Buenos Aires y Río de Janeiro.

Una de las causas por las que son dos de los más elegidos, es que las opciones de pago son flexibles. En ese sentido, se puede abonar tanto en pesos como en dólares. Además, las reservas pueden gestionarse directamente con la naviera o a través de agencias de viaje autorizadas.

El Costa Diadema, una joya entre los cruceros

En su cuarta temporada en Sudamérica, el Costa Diadema realizará itinerarios de siete noches desde Buenos Aires, con escalas en Montevideo, Santos e Itajaí. Este barco se convirtió en un referente de confort y entretenimiento, al combinar servicios exclusivos con actividades que garantizan el disfrute de todos los pasajeros.

Costa Diadema, un crucero con todos los lujos. Foto: Wikipedia.

El crucero ofrece una experiencia sin igual a bordo. Los pasajeros pueden disfrutar de su amplia oferta gastronómica, que incluye restaurantes como Teppanyaki y Sushino, especializado en sushi. Cada detalle está pensado para brindar momentos memorables, desde las piscinas y el spa hasta los bares exclusivos como el Aperol Spritz Bar.

El barco también cuenta con espacios diseñados para familias, como el Squok Club para niños y la Teen Zone, pensados para que los más pequeños encuentren su propio espacio de diversión. Sus camarotes, elegantes y espaciosos, tienen capacidad para hasta cinco personas, en pos de la comodidad de todos los pasajeros.

El Costa Favolosa, uno de los cruceros elegidos por los viajeros en Sudamérica

Por otro lado, el Costa Favolosa regresará a la región con travesías de ocho y nueve noches, partiendo desde Buenos Aires y Río de Janeiro hacia destinos como Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande.

Este crucero complementa la oferta con una estructura que combina tradición y modernidad. Sus instalaciones incluyen piscinas, restaurantes de primer nivel y zonas recreativas como el casino y el teatro. Este barco fue especialmente pensado para aquellos que buscan equilibrio entre relajación y actividades emocionantes.

Con una oferta que combina confort, flexibilidad y destinos únicos, las vacaciones en un viaje por el mar continúa siendo como una de las mejores opciones para quienes buscan unas vacaciones completas y memorables.