Pesca deportiva en la Patagonia. Foto: Patagonia Argentina.

La Patagonia es uno de los destinos más elegidos para la pesca deportiva, gracias a sus paisajes únicos y a la calidad de sus ríos y lagos. Cada año, tanto aficionados como pescadores experimentados llegan a la región para disfrutar de esta actividad al aire libre.

Antes de pescar, es importante contar con la licencia correspondiente, informarse sobre los reglamentos vigentes y elegir únicamente los espejos de agua habilitados.

Para la pesca deportiva en la Patagonia hay que tener una licencia correspondiente. Foto: Patagonia Argentina.

“ La licencia de pesca es personal, intransferible y puede obtenerse de manera online o en puntos autorizados.

En las provincias patagónicas (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), la pesca deportiva está regulada por temporadas y normas específicas.

En general, la actividad se permite entre noviembre y abril, con modalidades como la pesca con devolución obligatoria en ríos y arroyos y limitaciones en el uso de carnadas, para proteger las especies locales.

Los lugares más destacados para pescar en la Patagonia

Entre los lugares más destacados se encuentran el río Limay y el río Neuquén, reconocidos por la pesca de truchas; el lago Nahuel Huapi, que combina naturaleza y turismo; y el río Chimehuin, muy valorado por los pescadores con mosca.

En la Patagonia austral, el lago Strobel y el río Santa Cruz se posicionan como destinos de referencia por la calidad y el tamaño de sus capturas.

La licencia de pesca deportiva es personal e intransferible. Foto: Patagonia Argentina.

Respetar las normas permite disfrutar de la pesca sin inconvenientes y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación de un entorno natural único.

De esta manera, informarse antes de viajar y practicar una pesca responsable es fundamental para preservar este patrimonio para las próximas generaciones.

Los tipos de permisos para pesca deportiva en Río Negro

Según el Reglamento General de Pesca Deportiva Continental Patagónico, la próxima temporada de pesca comenzará el 1 de noviembre, y los permisos de pesca Patagonia Argentina presentarán las siguientes categorías:

La próxima temporada de pesca deportiva comenzará el 1 de noviembre. Foto: Patagonia Argentina.

Permisos ordinarios para pescadores argentinos o extranjeros residentes en el país

Permiso residente país diario (RP-D)

Permiso residente país semanal (RP-S)

Permiso residente país temporada (RP-T)

Permiso residente país menores, de 13 a 17 años, temporada (RPM-T)

Es importante aclarar que los residentes en el país mayores de 65 años, jubilados, pensionados, menores de 12 años y personas con capacidades diferentes, con acreditación oficial de tal, pueden gestionar sus permisos (RP-JPM) sin cargo.

Permisos ordinarios para pescadores extranjeros no residentes en el país

Permiso no residente país diario (E-D)

Permiso no residente país semanal (E-S)

Permiso no residente país temporada (E-T)

Permisos adicionales de Trolling (para adjuntar al permiso ordinario) para todos los pescadores

Permiso para pesca de arrastre o trolling diario (AT-D)

Permiso para pesca de arrastre o trolling semanal (AT-S)

Permiso para pesca de arrastre o trolling temporada (AT-T)

Por último, cabe recordar que la pesca solo está permitida durante las horas de luz diurna.