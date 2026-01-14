Sendero Mirada del Doctor, en Bariloche Foto: Facebook / Respira Argentina

Cada feriado del 2026 es una gran oportunidad para hacer una escapada y cortar el año con un fin de semana largo.

Muchas familias acomodan la economía para aprovechar alguno de los 12 fines de semana extra large. Sin embargo, si se quieren aprovechar todos los descansos extras, el número comienza a subir.

Carnaval de Río de Janeiro (Reuters)

Según los paquetes sugeridos por la plataforma Despegar para cada época del año, es necesario desembolsar unos $8.388.561 por persona.

Esto tiene que ver con los precios de referencia de vuelos y alojamiento en destinos nacionales e internacionales.

El Calafate. Foto: Unsplash.

Según el informe, el viaje más caro corresponde al feriado de Carnaval en Río de Janeiro, con un costo de $1.406.908, seguida por El Calafate para Semana Santa, que alcanza los $1.061.850.

En tanto, la opción más económica es Salta durante uno de los fines de semana largos de mayo, con un valor de $375.034, seguida por Mendoza para el Día de la Memoria por $439.577.

Salta la linda. Foto: Wikipedia.

Uno por uno, las escapadas de los 12 fines de semana largos del 2026