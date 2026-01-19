Arenas Verdes, Buenos Aires. Foto: Instagram @arenas.verdes

En plena temporada de verano 2026, las personas aprovechan para desconectarse con la rutina diaria, hay un rincón secreto en la Costa Atlántica que llama la atención de sus visitantes: Arenas Verdes, situado en el partido de Lobería, a menos de 6 horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Arenas Verdes, Buenos Aires. Foto: Instagram @arenas.verdes

Este destino ofrece una auténtica experiencia, hermosos paisajes y tranquilidad, tres características ideales para conectarse con la naturaleza. Arenas Verdes conserva la esencia de un balneario campestre, con extensas playas y pinos.

¿Qué actividades se pueden hacer en Arenas Verdes?

El 28 de diciembre de 1953 se considera como la fecha fundacional de Arenas Verdes; coincide con el día en que se aprueba el plano de geodesia número 61-56-53, a través del cual se autoriza el loteo de la parcela 731, propiedad del Sr. Meyer Kupfershmidt.

Este atractivo lugar no destaca por sus lujos, sino por su imponente belleza natural. Sus anchas playas y poco concurridas son ideales para descansar sin apuros, leer un libro frente al mar o disfrutar del atardecer con el sonido de las olas.

Dunas amplias, vegetación baja, pinos y un mar abierto definen el paisaje de este balneario que invita a bajar el ritmo y reconectar con el entorno natural.

Playa Verde Mundo, Mar del Plata. Foto: Instagram @capturando_mardel

Para quienes buscan algo más de movimiento, el entorno natural habilita distintas propuestas al aire libre:

Caminatas por la playa y las dunas

Paseos en bicicleta entre senderos de bosque

Kayak y surf, según las condiciones del mar

Observación de aves y fotografía de paisaje

En cuanto a la gastronomía, uno de los puntos más conocidos es La Fonda de Guillermina, un clásico del lugar donde se pueden probar empanadas caseras, pastas y carnes al horno de barro, en un ambiente simple y familiar.

¿Cómo llegar a Arenas Verdes?

En auto

Tomar la Autovía Ruta 2 desde Buenos Aires en dirección a Mar del Plata. Al llegar a Mar del Plata, continuar por la Ruta Provincial 88 hacia el sur. Entrando en el partido de Lobería, desviarse por un camino provincial que recorre unos 10 km hasta llegar a Arenas Verdes. El trayecto total es de aproximadamente 520 km. Tiempo estimado de viaje: 5 horas y 20 minutos.

Arenas Verdes, Buenos Aires. Foto: Instagram @arenas.verdes

En micro de larga distancia