Tren La Trochita. Foto: Municipalidad de Esquel.

Viajar en La Trochita es mucho más que subirse a un tren: es atravesar la historia de la Patagonia sobre rieles centenarios. El Viejo Expreso Patagónico confirmó su calendario de salidas para enero 2026, uno de los meses más buscados por turistas que eligen Chubut para sus vacaciones de verano.

El tradicional paseo ferroviario, que une Esquel con la estación Nahuelpan, vuelve a posicionarse como uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del sur argentino. La experiencia combina paisajes cordilleranos, historia ferroviaria y una propuesta ideal tanto para familias como para viajeros que buscan actividades diferentes durante la temporada alta.

La Trochita opera distintos tramos entre Esquel, El Maitén y zonas rurales, según la temporada. Foto: Wikipedia.

Cuántos viajes habrá y qué días sale La Trochita

Para enero, la formación realizará 13 salidas confirmadas desde Esquel, con posibilidad de sumar servicios adicionales si la demanda lo amerita. Las fechas programadas son los martes, jueves y sábados a lo largo del mes, con salida prevista a las 10 de la mañana desde la estación local.

Desde la administración del servicio recomiendan comprar los pasajes con anticipación y seguir de cerca las actualizaciones del cronograma oficial, ya que varios viajes suelen agotarse semanas antes.

Cuánto cuesta viajar en La Trochita en 2026

El precio del pasaje para adultos argentinos es de $78.000. Existen tarifas diferenciadas para jubilados, estudiantes universitarios, niños y residentes de la provincia de Chubut, con descuentos especiales para habitantes de Esquel y Trevelin.

La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Los valores incluyen impuestos y tasas, y los tickets pueden adquirirse de forma online en el sitio web oficial o en las estaciones habilitadas. El pago digital se realiza con tarjeta de crédito o débito, mientras que el efectivo solo se acepta en la estación El Maitén.

En los últimos años, La Trochita incorporó mejoras para ampliar su público. Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de viajar con mascotas, una opción cada vez más valorada por quienes vacacionan con perros o gatos.

El servicio admite animales pequeños y medianos, bajo condiciones específicas de seguridad e higiene, y con cupos limitados por salida. Esta iniciativa refuerza el perfil familiar y amigable del paseo.

Museo Ferroviario de El Maitén, La Trochita, Chubut. Foto: Pato Daniele.

Declarada Monumento Histórico Nacional, La Trochita es uno de los trenes a vapor más famosos del mundo y un símbolo de la Patagonia. Su permanencia como atractivo turístico demuestra que, aun en tiempos de turismo express, las experiencias ligadas a la historia y al disfrute pausado siguen despertando interés.

Para quienes visiten Chubut este verano, subirse a La Trochita no es solo una excursión: es una postal viva del pasado que sigue rodando entre montañas, bosques y estepa patagónica.