Viajar a Chile en verano: la infracción inesperada que termina en multas de hasta $400.000.

El verano volvió a posicionar a Chile como uno de los destinos más elegidos por los argentinos, en especial por los mendocinos que cruzan la cordillera hacia playas, lagos y ciudades turísticas.

Sin embargo, lo que para muchos es un hábito cotidiano puede convertirse en una multa millonaria en pesos argentinos si no se respetan las normas ambientales vigentes en el país vecino.

Ante el aumento del flujo turístico, las autoridades chilenas decidieron endurecer los controles durante la temporada alta, con foco en la protección del medio ambiente. El resultado: sanciones económicas elevadas para infracciones que muchos visitantes desconocen.

La ley que más multas genera entre los turistas

Una de las normativas que más sanciones está generando es la Ley 21.413, conocida como “Chao Colillas”, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Esta legislación prohíbe fumar y arrojar colillas de cigarrillos en playas, riberas de ríos y lagos, parques y espacios públicos, incluyendo una franja de 80 metros desde la línea de marea.

Esta legislación prohíbe fumar y arrojar colillas de cigarrillos en playas.

El incumplimiento puede derivar en multas de hasta u$s 260, calculadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Al cambio actual, el monto equivale a entre $380.000 y $400.000 pesos argentinos, una cifra que sorprende a muchos turistas al momento de ser notificados.

En varios casos, la sanción no se limita al pago de la multa: los infractores deben presentarse ante el Juzgado de Policía Local, lo que puede complicar el viaje y generar consecuencias legales si no se cumple con la citación.

¿Por qué Chile aplica sanciones tan severas?

Desde el gobierno chileno explican que la medida busca reducir el impacto ambiental en zonas naturales muy visitadas durante el verano. Una sola colilla de cigarrillo puede contaminar hasta mil litros de agua, además de liberar microplásticos que afectan a la fauna marina y a la cadena alimentaria. El problema se agrava en temporada alta, cuando la acumulación de residuos en playas y ríos crece de manera exponencial.

Viajar a Chile en verano: la infracción inesperada que termina en multas de hasta $400.000.

Otras infracciones frecuentes que también generan multas

Además de la ley “Chao Colillas”, los controles se intensificaron sobre otras conductas habituales entre turistas:

Consumo de alcohol en playas.

Arrojar basura en espacios públicos.

Uso de parlantes a alto volumen.

Ingreso de mascotas a sectores restringidos.

Infracciones de tránsito.

Incumplimiento de normas de convivencia en zonas turísticas.

Estas faltas pueden derivar en multas económicas, advertencias formales o restricciones de permanencia en determinados lugares.

Qué tener en cuenta antes de viajar a Chile

Quienes viajen en auto deben contar con documentación personal y vehicular vigente, seguro obligatorio y completar la declaración jurada aduanera. Además, está prohibido ingresar alimentos de origen animal o vegetal sin declarar, una infracción que también puede generar multas elevadas y demoras en la frontera.

Viajar a Chile en verano: la infracción inesperada que termina en multas de hasta $400.000. Foto: NA.

En plena temporada de verano, informarse antes de viajar puede evitar sanciones costosas y permitir disfrutar de Chile sin sobresaltos. Una conducta mínima, como arrojar una colilla en la arena, puede terminar siendo una de las infracciones más caras del viaje.